Après Indiana à l’Est, les Wolves sont la deuxième équipe à valider leur ticket pour les Finales de Conférence. Jamais inquiétés dans ce match 5, les Loups l’ont emporté grâce à un gros collectif (121-110). Sans Stephen Curry en face, c’est forcément plus simple, mais le sérieux est à saluer.

Dans des Playoffs aussi fous qu’un cinéphile devant un film muet taïwanais des années 40, on s’attend toujours à des surprises. Mais parfois, il arrive que la logique soit juste respectée (on vous jure). Cette nuit en est un parfait exemple. Les Warriors privés de Stephen Curry se sont inclinés face à des Wolves appliqués. Fin de série à 4-1, Minnesota peut filer en Finales de Conf.

WOLVES WIN!!!!

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 15, 2025

Grosse perf collective des Timberwolves (36 passes décisives sur 49 paniers inscrits) avec six joueurs sur leurs huit actifs à 10 points ou plus. Pas mal de déchets quand même : 19 balles perdues, ça devrait être inadmissible en Playoffs, mais ça passe pour cette fois. Et ils ne vont pas s’en plaindre.

Si l’on devait s’attarder sur quelques joueurs, Mike Conley (16/6/8) a été très précieux, notamment dans le deuxième quart avec 8 points à 3/3 au tir. Rudy Gobert et Julius Randle ont remporté la bataille de la raquette en combinant 46 pions et 16 rebonds à eux deux. Enfin, Anthony Edwards a été plutôt discret, mais il réalise quand même son career high de caviars en Playoffs avec 11 assists distribuées. Rien de très bling-bling dans le Minnesota, tout pour l’efficacité.

ANTHONY EDWARDS — PLAYOFF CAREER HIGH IN ASSISTS WITH 11 pic.twitter.com/exg63927Wz

— Wolves Lead (@TWolvesLead) May 15, 2025

Côté Warriors, le constat est un peu plus salé. Alors oui, Stephen Curry manque terriblement à l’effectif des Guerriers, mais la Dub Nation était quand même en droit d’attendre un peu plus de résistance de la part de ses joueurs. Brandin Podziemski (28/6/4) aura bien essayé de tenir la baraque et de lancer un dernier run en toute fin de match… en vain.

En revanche, le monde entier s’attendait au moins à une grosse performance de Jimmy Butler… mais quelle déception. Playoffs Jimmy ne s’est toujours pas présenté à l’accueil, et ses Warriors l’ont payé très cher. 17 points à 4/11 au tir pour Jimmy Buckets.

Golden State file donc vers Cancun avec des regrets, pendant que les Wolves attendent de savoir qui de Denver ou d’OKC sera leur adversaire en Finales de Conf. Maintenant c’est repos pour les Loups !

🚨 MINNESOTA ÉLIMINE GOLDEN STATE 4-1 !!

Direction la finale de conférence pour les Wolves, comme l’année dernière ! 🐺

Minnesota affrontera le vainqueur de la série Thunder – Nuggets 💪

Objectif aller encore + loin et découvrir les Finales NBA pour leur toute 1ère fois !! pic.twitter.com/0e3xXxjWJL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2025