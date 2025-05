Avec l’absence de Jayson Tatum, peu de gens imaginaient les Celtics prendre ce Game 5 face aux Knicks. Et pourtant, dos au mur, les cadres ont répondu présent, avec Jaylen Brown et Derrick White en tête de ligne. Les deux arrières ont cumulé 60 points à eux deux avec la victoire au bout (127-102). L’espoir renaît dans le Massachusetts.

Le TD Garden ne demandait qu’à rugir après la très triste blessure de Jayson Tatum au tendon d’Achille, et le duo Jaylen Brown/Derrick White leur en a donné l’occasion. Bien accompagnés par un Luke Kornet en mode Dikembe Mutombo dans la raquette avec ses 7 contres, les arrières des C’s ont permis à Boston d’arracher la victoire et de rester en vie dans la série.

When we needed them most, they delivered 👏 pic.twitter.com/gQiAzMl3KP

— Boston Celtics (@celtics) May 15, 2025

Dès le début, c’est White qui a permis aux siens de rester dans le match en envoyant 14 points à 5/6 au tir (4/5 du parking) dans le premier quart-temps. Parfaitement relayé dans le second par son compère JB auteur de 12 points à 71% de réussite avant la pause. Le dynamic duo était bien bien en place.

Pourtant la différence se fera surtout dans le troisième quart, notamment grâce à Kareem Abdul-Jabbar Luke Kornet et ses 5 contres. Mais l’homme au crâne de poire a lui aussi fait des siennes en revenant des vestiaires. 13 points pour D. White sur cette période, et un immense 32-17 infligé aux New-Yorkais, qui ne reviendront jamais.

60 points en cumulé à la fin des comptes (34 pour White, 26 pour Brown), à noter également les 12 caviars distribués par JB au cours de la rencontre. Même avec un Kristaps Porzingis, toujours affaibli par un virus, les deux guards en ont fait voir de toutes les couleurs aux Knicks et ça suffit pour revenir à 3-2.

Jaylen Brown et Derrick White ont été parfaits ce soir !

Brown : 26 points, 8 rebonds, 12 passes, hustle, défense, leadership max.

White : 34 points, 3 contres, 7/13 à trois points, un assassin au crâne luisant.

Il fallait assurer sans Tatum, ils l’ont fait. pic.twitter.com/rQwaP8ouTU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2025

Il faudra maintenant réitérer l’exploit dans un autre Garden pour accrocher un Game 7. Boston en est capable mais la Big Apple n’a pas dit son dernier mot. Réponse dans la nuit de vendredi à samedi, à 2h du matin.