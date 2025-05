A l’issue de ce Game 5, les Celtics ont fait le boulot et repartent pleins d’espoir à New York. Malgré tout, une ombre entache le tableau : la méforme de Kristaps Porzingis, claqué au sol en première mi-temps et cloué au banc en deuxième.

Ames sensibles s’abstenir, mais cette nuit le “God” de Porzingod n’avait rien à voir avec Dieu.

C’est quoi le problème avec Kristaps Porzingis ? Pauvre homme qui, chaque saison depuis sa Draft, finit toujours par se faire mal quelque part, et bien souvent au pire des moments.

Joe Mazzulla on the decision to bench Kristaps Porzingis: “He couldn’t breathe.”

— Jay King (@ByJayKing) May 15, 2025



Paru complètement à la masse en première mi-temps, court sur tout en attaque et à la rue en défense (1 point à 0/3 au tir et 2 balles perdues), Kristaps Porzingis a laissé sa place à Luke Kornet dès l’entame de la deuxième mi-temps et n’a pas mis un pied sur le terrain ensuite. Son remplaçant a fait le match de sa vie, tant mieux, mais les doutes autour de la forme de Kristaps ne vont pas se dissiper aujourd’hui, lui qui n’a pas le bodycount le plus pur des hôpitaux américains…

Si les Celtics veulent aller chercher le back-to-back, aller chercher les Knicks, déjà, ils devront pouvoir compter sur leur licorne lettonne. On va surveiller dans les prochaines heures, car manifestement la licorne en question n’est pas dans la forme de sa vie…