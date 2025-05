Sans Jayson Tatum, victime d’une rupture du tendon d’Achille, Boston avait besoin de trouver un nouveau héros, et ce n’est certainement pas le plus attendu qui a enfilé la cape. Luke Kornet a tout simplement écœuré les Knicks à coups de gros contres et de placements offensifs malins. Grâce à lui, les Celtics reviennent à 3-2.

Les anciens vous parleront de Dikembe Mutombo, mais cette génération se souviendra de Luke Kornet. Le pivot des Celtics nous a offert une performance XXL alors que son équipe était dos au mur suite à la blessure de Jayson Tatum. C’est peut-être pas flashy, mais qu’est-ce que c’est intelligent.

10 points, 9 rebonds et 7 CONTRES pour le natif du Kentucky, le tout en seulement 25 minutes sur le parquet, mais les stats ne suffisent pas à comprendre l’impact qu’il a eu dans la raquette de Boston.

Kornet aura surtout sorti les crocs dans le troisième quart. En 12 minutes, le numéro 40 aura martyrisé New York à l’intérieur, totalisant 5 contres juste sur cette période. Résultat, Boston inflige un 32-17 à la Big Apple, qui ne trouvera jamais les ressources pour revenir dans le match, le cauchemar avait commencé.

7 contres, un record en carrière pour Kornet, et au meilleur des moments. Parce que si lui a excellé, son coéquipier Kristaps Porzingis a lui passé toute la deuxième mi-temps sur le banc tant il était à côté de ses pompes. Ça aurait pu coûter cher mais Luke a trouvé la Force de combler ce manque (vous l’avez ?)

Boston a aussi pu compter sur un fabuleux duo Jaylen Brown/Derrick White pour arracher cette victoire et maintenir les espoirs de Finales de Conférence. Tatum est peut-être absent, mais on ne peut qu’imaginer son sourire devant la performance de ses lieutenants. 3-2 dans la série qui va maintenant retourner à New York, est-ce que Boston peut le faire ?