Cette nuit les Knicks ont déposé les armes à Boston, face à un duo Derrick White / Jaylen Brown inspiré et un Luke Kornet qui n’avait rien à envier à Hakeem Olajuwon. L’une des particularités de cette défaite de New York ? C’est la première de ces Playoffs… à l’extérieur pour les hommes de Tom Thibodeau.

Cinq matchs à l’extérieur, cinq victoires. Trois à Detroit, deux à Boston. Voilà le bilan des Knicks à l’extérieur, voilà en tout cas le bilan qui était le leur… avant ce Game 5 au TD Garden.

Toutes les belles séries ont une fin et celle des Knicks s’est donc tenue ce soir. Trop de fautes pour New York, trop de vista côté Boston, trop de Luke côté Kornet. Un énorme troisième quart-temps des locaux aura eu raison des hommes de Tom Thibodeau, qui ont donc rendu les armes pour la première fois de cette postseason hors de leurs bases.

Une défaite qui renvoie les deux équipes pour un Game 6 au Madison Square Garden, là où – étonnement – les Knicks sont moins à l’aise dans ces Playoffs avec deux victoires et deux défaites. Une explication rationnelle à ce constat serait peut-être de se dire qu’à New York le public est composé en partie de touristes venus claquer 1500 balles pour ne pas voir grand chose, alors qu’à l’extérieur une fanbase peut-être plus “naturelle” sévit un peu partout aux États-Unis, nouvelle preuve cette nuit avec un soutien appuyé de la part du public de Boston pour… New York.

Fin de série en tout cas, et retour à New York pour un Game 6. Et peut-être à Boston pour un Game 7 tiens, et ça ne serait pas pour nous déplaire.