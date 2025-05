Les Celtics auraient pu s’écrouler, quelques heures après la terrible annonce de la blessure de Jayson Tatum. Mais les Celtics ont une âme, celle d’une franchise historique, et cette nuit les joueurs de Joe Mazzulla avaient envie de redonner le sourire à leurs fans. Quelle belle soirée au TD Garden !

Boston n’est pas mort.

Magnifique réaction des Celtics cette nuit, dans un match qui aurait pu être leur dernier cette saison. Menés 2-0 dans la série ils avaient réagi au Madison, menés 3-1 ils ont réagi à Boston, ça rime autant que ça shoote chez les C’s.

Derrick White avait montré la voie avec une entame de match exceptionnelle (4/4 du parking), en face les Knicks répondaient du tac-o-tac, et le premier fait de jeu entre les Verts et les Blancs sera teinté de… rouge, avec une arcade ouverte par inadvertance par cette grande gigue de Luke Kornet.

Le visage en sang.

Le logo NBA à l’envers.

L’œil entrouvert.

Les tresses impeccables.

C’est tellement une photo mythique pour décrire Josh Hart chez les Knicks. pic.twitter.com/UM3dYemjJY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2025



Une première mi-temps que l’on qualifiera d’endiablée, avec un duo Brunson / Hart qui répond à Derrick White et Jaylen Brown, avec un autre binôme new-yorkais – Miles McBride & Mitchell Robinson très efficace en sortie de banc, alors que les big men Karl-Anthony Towns et Kristaps Porzingis sont respectivement en foul trouble et éclatés au sol.

59 partout à la mi-temps, et le fait que Kristaps Porzingis soit un énorme nullos va être à l’origine de la belle surprise de la soirée côté Celtics puisque dans le troisième quart-temps c’est un facteur X inattendu qui va faire son apparition : Luke Kornet. Celui-là même qui avait désintégré le faciès de Josh Hart une heure plus tôt va débuter le troisième quart à la place de Porzangus, et va être littéralement ÉNORME ! De la grosse défense, des contres en veux-tu en voilà, et un public du TD Garden qui s’enamoure pour ce grand machin, vraie story bien Playoffs bien mois de mai, alors que Jaylen Brown et Josh Hart se câlinent, mais ça c’est juste pour les épices.

Je sais pas si c’est Luke Kornet ou prime Hakeem Olajuwon pic.twitter.com/J8qZNoRvwf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2025

Ça chauffe entre Josh Hart et Jaylen Brown ! pic.twitter.com/Ag0fthtC51

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2025

Les Celtics qui profitent de la hype amenée par cette girafe pour faire le trou dans le troisième quart avec un 32-17, et dès l’entame du quatrième les Verts ne lâchent rien en continuant notamment de pilonner à 3-points, leur gros point faible des matchs 1 et 2 s’étant depuis transformé de nouveau en point fort, comme lors de toute la saison finalement. La barre des 20 points est rapidement atteinte et, cette fois-ci, les Knicks ne reviendront pas. Jalen Brunson prend la sixième assez vite et avant même l’espoir d’un money time, Jaylen Brown et Derrick White vont chercher les 60 pions à eux deux, Luke MVP Kornet parachève son œuvre, remballez tout et on passe à la suite.

La suite qui sera un merveilleux Game 6, vendredi soir dans la Mecque du basket, entre deux des franchises les plus mythiques de l’histoire de la NBA. Franchement vous voulez QUOI de plus pour être heureux ? Franchement c’est QUOI ces Playoffs ?!?