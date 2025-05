Josh Hart en sang après un coup de coude involontaire de Luke Kornet !

Dès le début du Game 5 entre les Celtics et les Knicks, la pression est montée d’un cran. Derrick White a troué de la ficelle, et Luke Kornet a éclaté des arcades.

Spoiler alert, les images ci-dessous sont impressionnantes. Spoiler alert, plus de peur que de mal, c’est les Playoffs alors il y a du sang, rien de plus normal.

Josh Hart arrivait lancé pleine balle, Luke Kornet a mis quelques secondes à déployer ses immenses ailes, et le coude du grand haricot a heurté l’arcade du bouillant arrière des Knicks.

Josh Hart. That’s a lot of blood. pic.twitter.com/XAVi8zbGz6

— Jordan Dajani (@JordanDajani) May 14, 2025

Josh Hart qui se relève le visage ensanglanté… 😳 pic.twitter.com/bvQFKbZjUn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2025



Pas volontaire de la part du géant de Boston, et Josh Hart est un sacré dur au mal qui reviendra sur le parquet quelques secondes plus tard avec un joli pansement. No blood no foul, là y’a un peu de blood mais on enchaine !