Noah Penda élu meilleur jeune du championnat de France 2024-25

Une belle récompense avant de s’envoler pour la NBA ! Noah Penda a été élu meilleur jeune du championnat de France 2024-25, une année après avoir reçu la même distinction en Pro B, la deuxième division.

Noah Penda pourra dire qu’il s’en va aux États-Unis en ayant accompli ce qu’il devait accomplir en France, sur le plan personnel. Deux titres de meilleur jeune acquis dans les deux premières divisions du championnat de France lors des deux dernières saisons.

Un trophée remporté grâce à une activité défensive infernale, et de gros atouts offensifs, notamment la capacité de percussion. Petit instant émotion, c’est sa famille qui lui a annoncé, en vidéo, la récompense.

Il reste bien évidemment une campagne de Playoffs LNB à disputer, avec l’objectif d’aller le plus loin possible pour tenir le narratif médiatique autour de la Draft. Il est pour le moment annoncé entre la 25 et la 35e place selon les prédictions des médias spécialisés.