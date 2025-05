Wolves (3) – Warriors (1), la preview du Game 5 : Playoffs Jimmy est demandé à l’accueil

Cinquième match de cette série entre Wolves et Warriors, et c’est déjà peut-être le dernier. Stephen Curry sera une nouvelle fois absent alors que son équipe joue sa survie dans le Minnesota. En revanche, Jimmy Butler sera bien présent et les Dubs auraient bien besoin que “Playoffs Jimmy” repointe le bout de son nez.

Alors que les Warriors étaient dans le match, Minnesota a infligé un joli 17-0 aux Dubs histoire de plier le Game 4 dès le milieu du deuxième quart-temps. Score final : 110-117. Ça fait 3-1 Minny, Golden State est dos au mur et devra tout donner pour survivre sans son chef d’orchestre, la tâche s’annonce d’ores et déjà compliquée.

Steph Curry is officially OUT on the injury report for Game 5

No other Warriors are listed @NBCSWarriors

— Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) May 13, 2025

Car oui, alors que les spéculations circulaient sur un possible retour de Curry pour le match 5, les Warriors ont décidé de ne laisser aucune place au suspense, le Chef sera bien absent de cette cinquième manche. C’est bien loin de faire les affaires de GS qui n’a pas gagné un seul match depuis la blessure aux ischios de Steph, et le problème, c’est qu’on ne sait pas vraiment si on peut compter sur son Robin.

Transparent au Game 2, Jimmy Butler semblait avoir retrouvé son mode Playoffs avec ses 33 points au match 3 malgré la défaite, avant de finalement s’effacer une nouvelle fois sur la quatrième manche. Finalement, et alors qu’il n’était même plus dans la rotation depuis le début de la post-season, c’est bien Jonathan Kuminga qui s’est mué en première option depuis la blessure de Steph “Batman” Curry, et ça, c’est pas normal !

Facing a 3-1 deficit… home playoff game… why is Jimmy Butler only taking 9 shots?!?

(via @realapp_) pic.twitter.com/lVM3VPAU5r

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 13, 2025

Inutile de rappeler quel type d’animal peut devenir Jimmy Buckets quand il sent l’odeur d’une série en 7. Il y a encore deux ans, cet homme emmenait le Heat huitième de Conférence en Finales NBA. Mais c’est maintenant ou jamais qu’il faut retrouver ce monstre intérieur pour Butler. Sinon, Kuminga pourra être aussi fort qu’il le veut, les Dubs risquent de vite devoir booker leur voyage vers Cancun.

Victoire ou vacances pour les Warriors ? Réponse cette nuit, à 3h30 du matin, et on espère que Butler a bien coché la case sur son calendrier.