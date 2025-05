Dos au mur et menés 3-1, les Celtics retournent au TD Garden cette nuit (1h) pour tenter de rester en vie dans cette série. Sans Jayson Tatum, blessé, Boston doit pouvoir compter sur un Jaylen Brown de gala pour l’emporter au Game 5.

Encore sous le choc après la grave blessure de Jayson Tatum, les Celtics vont devoir montrer de grosses ressources mentales pour être pleinement concentrés sur leur série en cours face aux Knicks. Même mené 3-1, Boston a encore une chance de voir les Finales de Conférence, même s’il faudra un petit miracle. Entre le forfait de Tatum et un Kristaps Porzingis toujours diminué, les Celtics voient leurs armes s’émousser au pire moment.

Dans ce contexte, un joueur doit impérativement step up pour la Green Nation. On parle bien sûr de Jaylen Brown, l’autre leader de Boston. Nommé MVP des Finales 2024, l’autre Jay Brother est pour le moment assez décevant dans cette série face à New York. 20,5 points, 6,5 rebonds et 3,3 passes de moyenne en 4 matchs mais surtout 38% au shoot et seulement.. 23% à longue distance.

Bien pris par les défenseurs newyorkais dont OG Anunoby et Mikal Bridges, Brown reste pourtant la clef d’une éventuelle remontada pour Boston. Il est capable de se faire violence et de prendre le lead, il l’a déjà fait par le passé. En l’absence de Tatum, on s’attend à ce qu’il ait les mains bien pleines ce soir. Des responsabilités que le joueur va devoir assumer et à l’entendre il est prêt à se battre pour son équipe. Des propos rapportés par le Boston Globe.

“Nous sommes prêts pour le prochain match, prêts à nous battre, prêts à venir sur notre terrain et à faire ce que nous avons à faire. C’est l’objectif, c’est toujours l’objectif et je crois en nos gars.” – Jaylen Brown

Longtemps favoris pour le titre, les Celtics pourraient mettre fin à leur saison ce mercredi soir. Du côté des Knicks par contre, il n’y a plus qu’un match qui sépare la franchise des Finales de Conférence. New York n’a plus été dans le dernier carré depuis 2000 et c’était face aux Pacers. Ironie de la situation, une qualification de New York cette nuit nous donnerait un Knicks.. – Pacers en finale de Conférence.