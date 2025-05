Cleveland a vu son rêve de comeback être écrasé par les Pacers (et les blessures), pendant que Shai et le Thunder ont gâché une masterclass de Jokic en battant les Nuggets. On vous fait un petit récap des derniers matchs de Playoffs !

Les résultats de la nuit

Cavs (1) – Pacers (4) : 105-114 (les stats)

: 105-114 (les stats) Thunder (3) – Nuggets (2) : 112-105 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

LE SHOOT D’EXTRATERRESTRE DE JOKIC 😱😱😱😱pic.twitter.com/kkoRkLXHkE

La nuit des Français

Ousmane Dieng est resté sagement sur le banc du Thunder lors de la victoire des siens face aux Nuggets.

Le bracket des Playoffs

Source : ESPN

