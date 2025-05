Tyrese Haliburton fait la totale aux Cavs : 31 points, 8 passes et 6/10 à 3-points

C’est officiel, les Pacers retournent en Finales de Conf pour la deuxième année consécutive en battant les Cavs leaders de l’Est 4-1. Les blessures de Cleveland ont forcément leur rôle à jouer là-dedans, mais rien ne pourra retirer son énorme série à Tyrese Haliburton, comme le prouve son match 5.

La bête en face était affaiblie, Indiana a bien réussi à l’achever. Les Pacers ont remporté le Game 5 dans un scénario étonnamment serré au vu de l’état physique des Cavs, mais le plus important c’est le résultat. Victoire 114 à 105 pour l’équipe d’Indianapolis, qui retrouvera les Finales de Conf comme l’année dernière, soit contre les Celtics, soit contre les Knicks.

Une chose est sûre, les Pacers ont un leader, et surcôté ou pas, il s’en bat les… ! Tyrese Haliburton a une nouvelle fois été énorme dans cette dernière manche de la série. 31 points à 67% au shoot dont 6 sur 10 à 3 points, 6 rebonds, 8 passes décisives et une petite interception en prime. Des tirs de grands maboules, un plus-minus de +27, c’est bon, vous saisissez la taille de la performance ?

TYRESE HALIBURTON TONIGHT:

31 POINTS

6 3PM

67% FG

Overrate that !

(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/c9xPg0j0bf

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 14, 2025

Pourtant la rencontre n’avait pas ultra bien commencé pour Hali. Seulement deux petits points obtenus sur des lancers, deux fautes concédées très tôt, ça ressemblait fort fort à la performance fantomatique qu’il avait proposé au Game 3.

Mais alors son deuxième quart… bonjour le réveil. 15 points à 5 sur 5 derrière l’arc, avec presque uniquement des tirs pris à plus de 9 mètres. Ça a fait très mal à Cleveland qui a vu son avance de 19 points fondre à vitesse grand V et sa salle s’éteindre, pour le plus grand bonheur de Tyrese et ses coéquipiers.

Son match était ensuite lancé, le joueur le plus surcoté de la ligue (askip) a systématiquement calmé les ardeurs des Cavs qui tentaient tant bien que mal de faire le comeback sur une jambe. Jusqu’à l’action clé du match : 4 minutes à jouer, gros contre sur Ty Jerome, contre-attaque, and-one de l’autre côté qui permet à Indiana de reprendre 7 points d’avance, avec le petit trashtalk qui va bien. Les prières de Donovan Mitchell depuis le parking ne suffiront pas pour refaire le retard.

Cette action d’Haliburton la TOTALE pic.twitter.com/MYfiDADKOA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2025

C’est donc une deuxième Finale de Conférence consécutive qui attend les Pacers. Certains les appelleront chanceux pour les blessures systématiques de leurs adversaires, mais n’empêche qu’Indiana se pointe toujours pour finir le taf, et pas toutes les équipes seraient capable de le faire. Tyrese Haliburton EST un franchise player que vous l’aimiez ou non et on a hâte de voir ce qu’il proposera au prochain tour.