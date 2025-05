Les Cavaliers sont en vacances : fin de saison pour Cleveland, avec des progrès et des regrets..

Battus cette nuit lors du Game 5 et éliminés des Playoffs, les Cavaliers ont officiellement terminé leur saison 2024-25. Un exercice terminé bien trop tôt au vu de leurs attentes mais il y aura quand même beaucoup de positif à retenir pour les fans de l’Ohio.

64 victoires en régulière, la première place à l’Est, 3 joueurs envoyés au All-Star Game, un trophée de Défenseur de l’année pour Evan Mobley mais aussi de Coach de l’année pour Kenny Atkinson. Les honneurs furent nombreux pour les Cavaliers cette saison et à juste titre car Cleveland a livré une saison très aboutie, dans le sillage d’un Big 4 parfaitement aligné et d’une attaque dévastatrice.

Cette équipe a fait trembler du monde et elle avait, à juste titre, une bonne tête de favori sitôt que les Playoffs ont débuté. Oui mais voilà, la malchance ne toque jamais à la porte avant de se pointer et les protégés de Kenny Atkinson ont vu leurs rêves de titre s’envoler à mesure que leurs joueurs étaient fauchés par les blessures et les soucis physiques. Darius Garland, Evan Mobley, De’Andre Hunter et plus récemment Donovan Mitchell ou encore Sam Merrill… L’infirmerie a bien plombé les ambitions de Cleveland et Indiana ne s’est pas privé pour valider son billet pour les finales de Conférence.

Valeureux jusqu’au bout, les Cavaliers ont malgré tout des raisons d’être optimistes pour le futur. Le groupe est solide et vit bien ensemble, derrière un coach qui a su tirer le meilleur des siens. La malchance et les blessures ont donné un goût amer à la fin de saison mais Cleveland sera assurément de retour l’an prochain pour jouer les épouvantails. D’ici là, il y a une intersaison à gérer et encore du boulot pour faire monter ce groupe au niveau suivant.

Bravo aux Cavs 👏👏👏👏

La saison est terminée, beaucoup trop tôt par rapport à leurs attentes et leur potentiel.

Des progrès ? Évidents.

Des regrets ? Forcément.

Un super groupe avec un super coach qui n’a pas eu de chance, mais qui a régalé jusqu’au bout. Y’a du boulot ! pic.twitter.com/p1YgcQBNHp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2025