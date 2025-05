Thunder – Nuggets (112-105) : OKC résiste à un immense Nikola Jokic et mène 3-2 !

Longtemps menés dans cette rencontre, le Thunder a su finir fort dans le sillage d’un Shai Gilgeous-Alexander clutch. (112-105) OKC remporte ce Game 5 capital et prend une option sur la qualification. (3-2)

Pour les stats de ce match, c’est juste ici

Quel match encore entre le Thunder et les Nuggets ! Cette série nous réserve toujours un paquet de surprises. Ce Game 5, si important dans une série serrée, on a longtemps cru que Denver allait l’arracher. Il faut dire que les hommes des Rocheuses avaient mis les bons ingrédients. Nikola Jokic a lancé son match de mammouth dès la première mi-temps, mettant les siens sur ses larges épaules pour prendre le lead.

Hors sujet, OKC parvenait à recoller grâce à un run juste avant le break, mais vraiment pas de quoi être rassuré pour autant. Au retour des vestiaires, on a eu le droit à un duel de meneurs canadiens entre Jamal Murray et Shai Gilgeous-Alexander, le tout arbitré par un Nikola Jokic toujours dans sa bulle. Si le Thunder poussait pour revenir, Denver trouvait toujours la parade et on sentait que ce match était pour eux.

Et puis est arrivé ce money time. Un money time qui a souvent souri aux Nuggets sur ces Playoffs mais pas cette nuit. En grande difficulté en attaque et trop dépendants des nombreux exploits de Nikola Jokic, les Nuggets ont connu un immense trou d’air au scoring (bien aidés par une défense étouffante d’OKC). Il n’en fallait pas moins pour que le Thunder s’engouffre dans la brèche. OKC s’est trouvé un facteur X précieux en Luguentz Dort, létal à 3-points dans le money time et précieux tant dans les efforts que pour défendre sur Jamal Murray.

LE SHOOT D’EXTRATERRESTRE DE JOKIC 😱😱😱😱pic.twitter.com/kkoRkLXHkE

Relancé, le Thunder pouvait ensuite donner le coup de grâce avec Shai Gilgeous-Alexander. Si le Canadien a mal lancé sa rencontre, il l’a par contre très bien terminée, avec des paniers clutchs de tous les côtés et de nombreuses passes pour décaler les copains. Il est directement impliqué sur 12 des 16 derniers points de son équipe dont ce qui est sans doute le dagger du match. Quel finish !

LE SILENCIEUX DE SGA !!! pic.twitter.com/FwWQhk6rlM

