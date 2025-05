Nikola Jokic (44 points, 15 rebonds) a été EXTRAORDINAIRE.. en vain

Irréprochable du début à la fin, Nikola Jokic a quand même vu ses Nuggets tomber face à OKC malgré ses 44 points. Le Thunder mène désormais 3-2 dans la série, et le Joker devra réaliser un nouvel exploit pour faire survivre les siens au Game 6, cette fois à la maison.

Il était critiqué, et à raison, pour ses performances aux matchs 2, 3 et 4. Une inefficacité encore jamais vue pour lui, un playmaking mis à mal par une défense très solide du Thunder, il n’en fallait pas plus pour voir la planète basket remettre en question l’impact du MVP en titre.

Nikola Jokic se devait de répondre et c’est désormais chose faite. Le pivot serbe vient d’envoyer 44 points, 15 rebonds et 5 caviars pour permettre aux Nuggets de prendre un avantage de 3-2 dans la sé… et bah non, le reste des Nuggs a décidé de bousiller cette masterclass du Joker en envoyant un magnifique 1 sur 15 au tir dans le dernier quart. Denver était à +8 avant les douze dernières minutes et perd finalement 112 à 105, terrible désillusion.

Jokic a pourtant tout essayé. Immense du début à la fin, il aura tenté de sauver les siens du naufrage dans le dernier quart, en inscrivant 13 points dont un gigantesque tir du parking en total déséquilibre sur un pied, qui a certainement rappelé de mauvais souvenirs aux fans des Lakers. Et dire que tout ça se retrouve bazardé à cause de la défaite.

C’est démotivant, mais la série est loin d’être finie. Le match 6 est à la maison, et maintenant que le Joker semble avoir retrouvé ses jambes, tout peut arriver dans le Colorado. Pour être très honnête un Game 7 entre ces deux équipes nous ferait saliver. Duel de MVP sans encore savoir qui le remportera cette année, ça donne envie, encore plus quand le pivot serbe montre ce visage.

