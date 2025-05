Shai Gilgeous-Alexander en mode clutch pour terminer les Nuggets

Dans un match de traînard, le Thunder a réussi à coiffer les Nuggets au poteau en remportant ce Game 5 sur un gros quatrième quart-temps (112-105). OKC a pu se ranger derrière son leader et potentiel futur MVP, tout l’Oklahoma peut remercier Shai Gilgeous-Alexander pour sa clutchitude.

C’était loin d’être gagné d’avance. Denver avait 8 points d’avance à l’entame du dernier quart, Nikola Jokic était passé en mode demi-dieu omniscient, mais à la fin, c’est bien OKC qui s’en sort vainqueur. Mais à quoi peut bien tenir cette victoire du Thunder ? Une grosse panne d’adresse des Nuggets dans les 12 dernières minutes ? Certes, mais la chose à saluer en priorité, reste la très belle performance de SGA dans le money time.

31 points à 52% au tir (12 sur 23), 6 rebonds, 7 assists, Shai a fait du Shai finalement, et pourtant c’était loin d’avoir bien commencé. Sa première mi-temps a été très médiocre : peu d’adresse (4 sur 11 au tir), une tendance à un peu foncer tête baissée sans trop réfléchir. C’était pas beau à voir, et surtout bien loin de refléter son immense talent.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER TONIGHT:

31 POINTS

7 ASSISTS

6 REBOUNDS

2 STEALS

2 BLOCKS

12/24 FGM pic.twitter.com/Cb882u2LBH

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 14, 2025

Talent qu’il a très vite retrouvé en deuxième période, envoyant 10 points très solides dans le troisième quart-temps, surtout grâce à des gros drives vers l’intérieur. Exactement ce qu’il faut faire quand le shoot extérieur n’est pas bien calibré.

Mais si seulement il s’était arrêté au troisième quart. Parce que pendant que son rival pour le MVP essayait tant bien que mal de maintenir son équipe à flot malgré une terrible maladresse collective, le meneur canadien lui, a parfaitement flairé l’odeur du sang et s’est très vite faufilé dans la brèche.

Résultat : 10 points encore dans le dernier quart, toujours avec de l’efficacité (3 sur 5 au tir). On retiendra notamment un gros gros tir du parking qui fera office de dagger avant de fermer le rideau sur la ligne des lancers francs. Si Shai Gilgeous-Alexander avait pu en agacer certains avec son grand sourire dans la défaite du Game 3, force est de constater que depuis, le bonhomme a répondu présent !

LE SILENCIEUX DE SGA !!! pic.twitter.com/FwWQhk6rlM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2025

Ça fait donc 3-2 dans la série pour le Thunder qui essaiera de filer en Finales de Conf dès le match 6 à Denver. La tâche ne sera pas des plus aisées mais qui sait, quand on a potentiellement le futur MVP dans son effectif, tout est possible.