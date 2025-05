Nikola Jokic a encore galéré dans le Game 4 face au Thunder (87-92), point d’orgue d’une série de trois matchs dans lesquels le Joker a été en grande difficulté. Panne d’adresse, pertes de balle, mais qu’arrive-t-il au chef d’orchestre de Denver ?

Il avait été brillant au match 1 avec ses 42 points, mais depuis, Nikola Jokic n’arrive plus du tout à trouver son rythme. Cette nuit encore, dans le quatrième match de la série, le Joker a certes inscrit 27 points, mais à 7/22 au tir, avec seulement 3 passes décisives pour accompagner tout ça, son plus petit total en Playoffs de toute sa carrière. Une inefficacité que l’on peut appliquer à ses trois dernières rencontres.

Au shoot, le pivot serbe traverse une panne encore jamais vue dans sa carrière. 33,3% (21/63) sur les Game 2, 3 et 4 dont un magnifique 4/22 derrière l’arc (18,2%). Selon ESPN, c’est la première fois que Jokic shoot en dessous des 40% avec minimum 15 tentatives sur 3 matchs consécutifs, que ce soit en saison régulière ou en Playoffs.

Nikola Jokic:

8/25 FG in Game 3

7/22 FG in Game 4 pic.twitter.com/M22WLLzzre

Mais l’avantage avec Niko nous direz-vous, c’est que quand les tirs rentrent pas, d’habitude, ce génie se mue en maestro pour faire passer n’importe quel joueur autour de lui comme un All-Star en puissance. Sauf que là, le Joker semble VRAIMENT à côté de ses pompes.

Quinze passes décisives en trois matchs, on est déjà loin de ses standards habituels (10,2 assists par match en moyenne cette saison), mais quand on prend en compte les ballons perdus, le constat ne fait qu’empirer. 16 turnovers sur les trois dernières rencontres, et donc… plus de balles perdues que de passes décisives réalisées. Rarissime, et même du jamais vu concernant le triple MVP.

Les trois derniers matchs de Jokic :

21/63 au tir (33%)

4/22 à trois points (18%)

16 ballons perdus

15 passes décisives

Quand on lui pose la question sur les raisons de ses récentes performances, Jokic offre ses fleurs à la défense d’OKC, mais se remet également en question :

“Ils défendent très bien sur moi. Ils me rentrent dedans physiquement. J’ai aussi loupé 2 ou 3 tirs ouverts ce soir, donc il y a un peu de tout. […] Je dois être meilleur bien sûr, mais ça fait partie du jeu.”

Niko est lucide, mais le plus frustrant c’est que, malgré un chef d’orchestre qui ne met plus un pied devant l’autre, Denver est totalement dans le coup et aurait même pu mener 3-1 cette nuit.

Malheureusement pour eux il n’en est rien, la série est bien à 2 partout avec un Game 5 à l’extérieur qui se profile. Aaron Gordon et Jamal Murray ne pourront pas tenir la baraque éternellement. Si Golden State déplore la perte de son Batman, les Nuggets eux, ont besoin de retrouver leur Joker.

