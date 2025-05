Coup dur pour l’Équipe de France de basket féminine, Gabby Williams et Dominique Malonga ont déclaré forfait pour l’EuroBasket 2025 ! Bloquées à cause du conflit entre le calendrier WNBA et celui de la FIBA, les deux joueuses ont préféré renoncer au tournoi.

Voilà une nouvelle qui risque de ne pas plaire à Jean-Aimé Toupane, le coach des Bleues. Gabby Williams, star de l’Équipe de France et immense aux derniers JO notamment, ne sera pas de la partie pour l’EuroBasket 2025, qui se disputera du 18 au 29 juin.

La joueuse de Seattle est la victime directe du règlement WNBA, qui n’accepte de libérer les joueuses pour la sélection que quinze jours avant le début du tournoi. Autre point compliqué à gérer : une joueuse ne peut être absente plus de 21 jours sur une saison entière. Autant de complications qui ne facilitent pas les choix de nos Bleues outre-Atlantique.

Gabby Williams a donc décidé de faire l’impasse sur le tournoi. Dans une story sur Instagram, celle qui défend aussi les couleurs de Fenerbahce a souhaité bonne chance à ses coéquipières, se disant “la supporter numéro 1 de la France”.

Autre forfait déjà acté, celui de Dominique Malonga. La talentueuse intérieur de 19 ans, tout juste draftée par Seattle (où elle fera équipe avec Williams), a aussi fait le choix de manquer l’Euro. Elle s’est expliquée sur son choix sur Instagram.

« C’est avec le cœur lourd et après une réflexion de plusieurs semaines que j’ai décidé de déclarer forfait pour l’euro 2025. Face au contexte d’une saison particulière et primordiale pour la suite de ma carrière, je me devais de faire un choix et c’est principalement la fierté et l’amour que je porte au maillot France qui m’ont fait prendre cette décision. Je veux honorer chaque sélection de la meilleure des manières et je sais que cela n’est malheureusement pas possible cet été donc je préfère laisser la place à celles qui sauront le faire de la préparation à la compétition. Merci au sélectionneur et à la fédération d’avoir été compréhensifs face à cette décision. Je souhaite le meilleur à cette merveilleuse équipe que je supporterai et qui je suis sûre va réaliser quelque chose de grand. Allez la France. » – Dominique Malonga