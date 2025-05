Cavaliers – Pacers (105-114) : Indiana élimine Cleveland, direction le tour suivant !

Bousculés en début de match, les Pacers ont profité de la montée en puissance de Tyrese Haliburton pour retourner des Cavs épuisés mais qui se seront battus jusqu’au bout. Indiana élimine Cleveland et file en Finales de Conférence.

Pour les stats de ce match, c’est ici

La victoire ou les vacances, le principe est simple pour les Cavs dans ce Game 5. Tout commence d’ailleurs à merveille pour les protégés de Kenny Atkinson. La défense est solide, Indiana n’arrive pas à mettre son jeu en place et la paire Mobley – Mitchell fait le taf en attaque. On se dit que Cleveland a trouvé les ressources une fois de plus mais malgré 19 points de retard très tôt dans le match, Indiana ne lâche rien. Les Pacers grignotent petit à petit leur déficit grâce à un immense Tyrese Haliburton qui enchaine les tirs de loin. Ils ont déjà refait leur retard au break.

Au retour des vestiaires, Cleveland donne l’impression de repartir de plus belle mais les copains de Donovan Mitchell explosent en plein vol. Cramés, les Cavs craquent petit à petit face à la furia d’Indiana. Pascal Siakam monte en puissance pour accompagner Haliburton et les Pacers retrouvent leur adresse de loin. La vague jaune emporte Cleveland et Indiana prend le lead.

En manque d’options sur les lignes arrières et avec une paire Garland – Donovan très diminuée, Kenny Atkinson relance Ty Jerome et le guard plante deux tirs à 3-points pour réveiller la salle. Et si on avait le droit à une fin de match de folie ?

Le money time est haletant, avec une équipe des Cavaliers totalement sur la corde raide mais qui n’abandonne pas. Donovan Mitchell notamment envoie quelques très gros shoots alors qu’il tient à peine sur ses jambes, avec sa cheville qui l’handicape clairement. Malgré les efforts des Cavs, les Pacers donnent le dernier coup d’accélérateur pour finir le boulot et rejoindre les Finales de Conférence. Cleveland a été valeureux ce soir mais les bobos ont trop pesé pour espérer mieux.

Mais quelle CLIM de Myles Turner !! 😳 pic.twitter.com/XoAeqFS1K7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2025