Les Blazers sont officiellement à vendre !

Les Portland Trail Blazers sont à vendre ! C’était une issue attendue depuis le décès du propriétaire historique, Paul Allen, en 2018 mais ça devient concret désormais avec l’annonce de mise en vente de la franchise ces dernières heures via un communiqué officiel.

Voilà une nouvelle que les fans de Portland attendaient depuis un moment. Pas vraiment une surprise pour eux car le décès du regretté Paul Allen en 2018 avait acté la vente à court ou moyen terme de l’équipe. Sa soeur, Jody Allen, qui gérait ses biens depuis, a pourtant pris son temps avant de mettre la franchise en vente mais c’est désormais le cas, comme le prouve le communiqué officiel de l’équipe de l’Oregon.

Quelques mois après les Celtics, c’est donc une autre franchise NBA qui verra un nouveau propriétaire arriver à sa tête. Le prix ne sera néanmoins pas le même. Selon Sportico, les Blazers sont estimés à 3,6 milliards. Pas non plus de la petite monnaie. À noter que l’argent de la vente sera reversé à des œuvres philanthropiques, comme le souhaitait le dirigeant.

Aucun nom n’est sorti du chapeau pour racheter les Blazers à l’heure actuelle mais on se souvient que Phil Knight, fondateur de Nike, s’était montré vivement intéressé il n’y a pas si longtemps. Peut-être reviendra-t-il à la charge maintenant que la vente se précise.

Source texte : Sportico / Portland Trail Blazers / ESPN