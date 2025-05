Détenteurs du premier choix de Draft 2025, les Mavericks n’auraient aucune intention d’échanger leur pick cet été. Cooper Flagg devrait bien évoluer à Dallas à la rentrée !

Tout juste vainqueurs de la NBA Lottery, les Mavericks ont vu une montagne de rumeurs circuler ces dernières heures. Avec l’envie de Dallas de gagner à très court terme, certains se sont empressés d’imaginer un potentiel trade du first pick 2025, a.k.a Cooper Flagg, avec l’idée d’aller chercher un gros poisson sur le marché. Un nom par exemple : Giannis Antetokounmpo, qui réfléchit à son futur à Milwaukee.

Néanmoins, ces rumeurs devraient vite prendre fin. Selon Tim MacMahon d’ESPN, souvent bien renseigné sur les Mavs, Dallas ne compte aucunement transférer son premier choix de Draft. La franchise texane devrait bien drafter Cooper Flagg avec l’idée de l’associer à Anthony Davis et Kyrie Irving.

Sources: Yes, the Mavericks plan to draft Cooper Flagg.

No, Mavs governor Patrick Dumont will not look a gift horse in the mouth and consider trading the No. 1 overall pick. https://t.co/q3cORCt8tw

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 13, 2025

En même temps, pouvoir compter sur un potentiel talent générationnel comme Flagg est un cadeau du ciel pour les Mavs. Anthony Davis et Kyrie Irving, aussi bons soient-ils, ont déjà 32 et 33 ans et Dallas peut donc souffler à l’idée d’avoir déjà la relève prête avec Cooper Flagg, tout juste 18 ans mais déjà considéré comme un futur très grand. En espérant un retour rapide d’Uncle Drew sur les terrains, les Mavs devraient avoir une bonne tête de poil à gratter la saison prochaine.

Tim MacMahon:

“Patrick Dumont, the governor of the Dallas Mavericks, recognizes the gift horse that was delivered to this franchise… The Dallas Mavericks will be picking Cooper Flagg with the No. 1 overall pick.”

(via @espn)

pic.twitter.com/gqDX5cossK

— MFFL NATION (@NationMffl) May 13, 2025

Source texte : Tim MacMahon / ESPN