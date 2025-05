Sorti sur blessure face aux Knicks hier et évacué à l’aide d’une chaise roulante, Jayson Tatum était quasiment en larmes. Très vite, on craignait une rupture du tendon d’Achille au vu des images. Le pire a malheureusement été confirmé ce mardi.

Le vestiaire des Celtics n’a jamais été aussi silencieux qu’après le Game 4 à New York hier, selon des journalistes présents sur place. On comprend mieux pourquoi désormais.

D’après l’insider Shams Charania d’ESPN, Jayson Tatum a donc bien été victime d’une rupture du tendon d’Achille en fin de match face aux Knicks, comme son idole Kobe Bryant en 2013. Il a été opéré dans la foulée.

Tatum has played the most regular season and playoff contests of any player in the NBA since entering league in 2017 – 706 games – and led the Celtics in total points, rebounds and assists over the last two postseason runs, including the entire 2024 Finals en route to a title. https://t.co/JthJEPPc05

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2025

C’est tout simplement horrible. Pour lui, pour les Celtics, pour le basket.

Une rupture du tendon d’Achille est l’une des pires blessures pour un basketteur, le type de blessure qui peut nécessiter jusqu’à un an de rééducation. Tatum – très rarement blessé – est donc non seulement forfait pour le reste des Playoffs mais probablement aussi pour toute la saison prochaine. En conséquence, les rêves de titre de Boston s’envolent non seulement pour cette année mais probablement aussi pour l’année prochaine. De quoi nourrir un gros climat d’incertitude sur l’avenir de ce groupe Celtics, qui pourrait voir beaucoup de changements cet été.

Qu’on soit fan ou pas du bonhomme, Jayson Tatum est l’un des 5-6 meilleurs joueurs de la NBA actuelle, auteur d’une nouvelle saison calibre MVP avec quasiment 27 points, 9 rebonds, 6 passes et 1 interception de moyenne. Il voulait prouver sur ces Playoffs 2025 qu’il était en capacité de porter son équipe de Boston vers le back-to-back, afin de devenir le nouveau visage de la Ligue.

Tout ça est désormais impossible. Terrible, juste terrible…