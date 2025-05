Petite actu FIBA au milieu des Playoffs et en pleins reacts de Lottery : l’Équipe de France connait ses adversaires dans sa quête de qualif pour la Coupe du Monde 2027 (au Qatar). C’est pas demain hein, mais vous viendrez pas dire qu’on ne vous a pas mis au courant.

La FIBA a procédé ce mardi à Doha (Qatar) au tirage au sort des groupes des qualifications à la Coupe du Monde 2027 (27 août – 12 septembre). L’Équipe de France masculine a été placée dans le groupe G en compagnie de la Finlande, de la Belgique et d’une équipe issue des pré-qualifications, qui sera la Macédoine, la Hongrie ou la Roumanie. Petit jeu marrant, une entrée froide s’est cachée dans la dernière phrase. Les Bleus retrouveront donc les Belges quelques semaines après les avoir torpillés affrontés lors de l’Euro.

Pour la zone Europe, 32 nations se disputeront 12 places : les 24 équipes qualifiées pour l’EuroBasket 2025 et huit équipes issues d’un tournoi de qualification qui sera disputé en août prochain. La première phase des qualifications se tiendra en novembre 2025, février et juillet 2026. Huit poules de quatre équipes, avec les trois premiers de chaque poule qualifiés.

La deuxième phase des qualifications (les résultats du premier tour sont conservés) aura lieu en août et novembre 2026, février 2027 et on y reviendra bien assez vite.

“Ce tirage au sort est particulier puisque nous sommes en pleine réflexion sur l’EuroBasket de l’été. Je ne vais pas me projeter car il est difficile de déterminer les forces des uns et des autres dans plusieurs mois. Néanmoins je l’ai suivi avec attention puisque ces qualifications marquent le point de départ d’un cycle de près de trois ans jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Je dirais qu’il s’agit en fait de la deuxième étape vers les Jeux, la première étant l’EuroBasket.” – Frédéric Fauthoux

On basculera donc dès la fin de l’Euro sur un horizon mondial avec cette Coupe du Monde puis les Jeux l’année suivante, mais avant cela, justement, on va se concentrer tranquillement sur le Championnat d’Europe cet été et, si vous nous le permettez, sur les Playoffs NBA, la Draft, la WNBA, la Free Agency, la Summer League et le concours de pétanque du 15 août. Cordialement.

