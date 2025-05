Qui dit grande Lottery de la Draft dit react obligatoire, pour boire le seum, récolter le sel, mais aussi faire entrer la joie dans nos chaumières. Les Mavs ont tiré le gros lot ? On en parle !

SPOILER ALERT : les résultats de la Loterie de la Draft 2025 sont connus, donc on a souhaité revenir dessus avec Alex et Bibi ! Entre le coup de chance fou des Mavs, la montée des Spurs, le système de tirage au sort, le désarroi des équipes comme les Wizards, Jazz ou Hornets, que penser des événements qui viennent de se dérouler ? Doit-on juste accepter que la vie est faite de hasards, ou bien peut-on parler de corruption, de complot et de Zone 51 ?

C’est parti pour l’Apéro !