Bientôt 24h après une Lottery de la Draft qui a remis Dallas sur la carte de la NBA, on repart sur les parquets et on parle d’équipes qui gagnent. Le Thunder, les Nuggets, à 2-2 dans cette superbe demi-finale de conférence, autant dire que le vainqueur du match de ce soir prendra une sacrée option sur la qualif.

Oklahoma City Thunder (1) – Denver Nuggets (4) : 2-2

Game 1 : Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets , 119-121

Oklahoma City Thunder – Game 2 : Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets, 149-106

– Game 3 : Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 113-104

– Oklahoma City Thunder Game 4 : Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder, 87-92

Le vainqueur du trophée de MVP 2024-25 devrait être annoncé cette semaine, et comme la NBA ne laisse que rarement de place au hasard… l’annonce interviendra en pleine série Thunder – Nuggets, autrement dit en plein duel entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, les deux immenses (et seuls) favoris pour la statuette. De moins en moins de suspense de ce côté là puisqu’il semblerait que SGA ait fini par distancer le Joker dans les derniers hectomètres de la saison, toujours est-il que les Playoffs c’est une autre paire de manches, et que le pivot serbe a les moyens de foutre en l’air la joie de son adversaire et ce dès ce soir.

A 2-2 dans la série ce Game 5 est donc, fort logiquement, un must watch, et indépendamment de cette course au MVP c’est un énorme match auquel on devrait avoir droit, dans une série qui a proposé quatre scénarios bien différents lors des quatre premiers matchs.

Aaron Gordon avait choqué tout l’Oklahoma au buzzer lors du Game 1, OKC a gonflé les bibis lors du Game 2, les Nuggets se sont imposés après prolongation au match 3 et SGA et ses cop’s ont haussé le ton en défense dimanche soir. 2-2, balle au centre, avantage Thunder car ce soir c’est à la maison, mais attention car si Shai sera bientôt MVP, Nikola Jokic a pour lui l’expérience d’un triple-couronné, et d’une bague de champion au passage.

Alors, 3-2 demain, ok, mais pour qui ?