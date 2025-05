Maintenant que l’ordre de la Draft NBA 2025 est connu, les projections des spécialistes commencent à s’affiner un peu. Et si on fait un petit tour d’horizon des principales mock drafts aux US pour voir où en sont nos prospects français ?

La Draft n’a lieu que dans 43 jours et les tableaux ont encore largement le temps de bouger mais de vraies tendances commencent à se dessiner derrière l’intouchable Cooper Flagg. Si le first pick est verrouillé et que Dylan Harper semble aussi être un lock en numéro 2, derrière la lutte fait rage.

Mais une chose est sûre, la cuvée 2025 aura encore un fort accent français. Au total, ils sont cinq à pouvoir prétendre chanter la Marseillaise le 25 juin après avoir été appelés par Adam Silver au premier tour de la Draft : Nolan Traoré, Noa Essengue, Joan Beringer, Noah Penda et Maxime Raynaud.

La présence de certains parmi les 30 premiers noms appelés à la Draft ne fait pas de doute alors que d’autres ont encore des choses à prouver dans les jours qui nous séparent de la grande cérémonie au Barclays Center. En tout cas, les prochaines semaines s’annoncent chargées. Les prospects dont l’équipe est déjà en vacances ont commencé à se réunir à Chicago en marge du Draft Combine et les autres s’envoleront aux États-Unis pour y effectuer des workouts pour plusieurs franchises NBA au mois de juin. C’est le cas de plusieurs Français qui doivent encore disputer la post-saison avec leur équipe en Europe.

Très bien mais alors où peut-on s’attendre à voir tomber nos cinq Frenchies la saison prochaine ?

Nous avons passé au microscope sept des principales mock drafts américaines pour voir où nos poulains sont annoncés à la Draft NBA 2025. ESPN, CBS Sports, The Athletic ou encore Bleacher Report, que du lourd avec des insiders et spécialistes du scouting pour avoir la vision la plus globale et la plus juste possible. Accrochez vous bien, car le range de chaque joueur est aussi précis que l’adresse au tir des Wolves depuis le début de ces Playoffs.

Où sont placés les Français dans les mock drafts au lendemain de la Loterie ? 🤔🇫🇷

🔹Nolan Traoré annoncé entre 9 et 19è

🔹Noa Essengue annoncé entre 9 et 30è

🔹Joan Beringer annoncé entre 14 et 42è

🔹Noah Penda annoncé entre 20 et 28è

🔹Maxime Raynaud annoncé entre 23 et 42è pic.twitter.com/fyqdXBBGqo

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 13, 2025

On observe quand même plusieurs tendances concernant nos Français. Nolan Traoré a pas mal glissé dans les mock drafts durant la saison mais le meneur de Saint-Quentin peut toujours espérer un Top 10. Si vous avez le numéro de The Ringer, on veut bien leur demander ce qui les empêche de l’annoncer au premier tour.

Noa Essengue pourrait griller la priorité à son nouveau coéquipier en équipe de France. L’ailier fort de 18 ans fait forte impression en Allemagne et devrait craquer les lottery picks. Actuellement deuxième du championnat, il tentera de finir son aventure à Ulm avec un titre national.

La grande inconnue concerne Joan Beringer, annoncé lottery pick par NBADraft.net et seulement 42è par Yahoo! Sports. Le pivot qui n’a commencé le basket qu’en 2021 sera le gros pari de cette Draft. Son plafond est très haut mais il mettra du temps à atteindre son plein potentiel technique et physique. À l’inverse, Noah Penda est le joueur qui semble faire le plus l’unanimité autour de la 25è place mais on peut espérer une montée de l’ailier du Mans dans les mock drafts après ses workouts.

Enfin, Maxime Raynaud (22 ans) continue sa progression dans les prévisions. Leader NCAA au nombre de double-doubles cette saison, le pivot de Stanford pourrait s’inviter au premier tour de la Draft comme trois médias le prédisent déjà. Depuis la Loterie, certains fans des Spurs se font même entendre pour le voir drafté en 14è place pour retrouver son ami de Nanterre, Victor Wembanyama, dans le Texas la saison prochaine. Présent au Draft Combine de Chicago cette semaine, Raynaud va pouvoir se montrer devant les scouts NBA et mettre en avant son professionnalisme et sa maturité qui en font déjà un joueur NBA-ready.

Après deux first picks consécutifs, on pourrait donc avoir cinq joueurs français au premier tour de la Draft NBA cette année ! La France continue de s’imposer comme le plus gros pourvoyeur de talents étrangers dans la Grande Ligue.