Après la raclée reçue à Indiana lors du Game 4, les Cavs sont dos au mur. Ils sont menés 3-1 par les Pacers et n’ont donc plus le droit à l’erreur s’ils veulent poursuivre leur magnifique saison. Pour retrouver l’espoir, Darius Garland et ses copains se souviennent du plus grand moment de l’histoire de la franchise.

LeBron James et Kyrie Irving ne sont plus là, mais leur immense exploit de 2016 continue de résonner dans les couloirs de la salle de Cleveland. Cette année-là, sous l’impulsion du King et d’Uncle Drew, les Cavs sont devenus la première équipe à remonter un déficit de 3-1 en Finales NBA, pour finalement s’imposer face aux Warriors version 73 victoires, et ainsi remporter le premier titre de l’histoire de la franchise.

Les Cavaliers de 2025 peuvent-ils réaliser une remontada similaire contre Indiana ? Darius Garland y croit.

“Cette franchise a déjà été menée 3-1 par le passé. Ce groupe peut le faire. On a le talent, on a les skills. La camaraderie est toujours là.”

Même son de cloche du côté de Dan Gilbert, propriétaire de la franchise, après la raclée du Game 4.

“Hey les fans des Cavs, oui c’était une défaite horrible, mais on est déjà passés par là. C’est le moment de remporter trois matchs de suite, dont deux à la maison. Cela commence par le Game 5 mardi.”

Face à l’excellent collectif d’Indiana, Cleveland devra montrer un tout autre visage ce mardi pour espérer rester en vie. Les Cavs vont devoir apporter plus d’impact physique tout en étant beaucoup plus rigoureux dans leur exécution des deux côtés du terrain. Ils auront sans doute besoin aussi de Donovan Mitchell, incertain pour la rencontre à cause de sa cheville. Ainsi que d’un duo Darius Garland – Evan Mobley beaucoup plus inspiré malgré les bobos.

Cela fait quand même beaucoup de conditions…