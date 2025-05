Touché à la cheville lors de la lourde défaite des Cavaliers à Indiana hier, Donovan Mitchell n’a pas joué la deuxième mi-temps du Game 4 et son statut pour le cinquième match est incertain.

C’est l’inévitable Shams Charania (ESPN) qui a donné la dernière update concernant l’arrière star des Cavs : Mitchell a passé une IRM ce lundi qui a confirmé sa blessure à la cheville gauche, et il est considéré en “game-time decision” pour le Game 5 de demain.

Cela signifie qu’on saura au dernier moment si Spida peut jouer dans la rencontre la plus importante de la saison des Cavs.

“Donovan Mitchell had an MRI today and he has been diagnosed with a reaggravation of an ankle injury..

I’m told that he’s gonna be a game-time decision for game five” ~ @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/vzgaFl8dja

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) May 12, 2025

Quand on connaît le compétiteur qu’est Donovan Mitchell, on l’imagine mal rater le Game 5, que Cleveland doit absolument remporter pour rester en vie sur ces Playoffs 2025. Mais en même temps, Donovan n’a pas pu jouer la deuxième mi-temps hier, ce qui montre que son bobo à la cheville est assez sérieux (même si on rappelle que Cleveland était mené de genre 200 points à la pause).

Exceptionnel face aux Pacers avant le fiasco du Game 4, Spida porte les espoirs de Cleveland alors que Darius Garland et Evan Mobley (ainsi que De’Andre Hunter) ont connu des pépins physiques sur la première partie de la série. Sera-t-il en tenue mardi et si oui, dans quel état ?

La réponse à cette question déterminera les chances des Cavaliers de prolonger (au moins un peu) l’aventure.

Source texte : Shams Charania (via Pat McAfee Show)