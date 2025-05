Quatrième chapitre de cette série passionnante entre une franchise iconique de sa génération et… les Wolves. Sans Stephen Curry les Warriors sont en mode survie, mais face à eux les jeunes Wolves ont un appétit plus féroce que jamais.

Minnesota Timberwolves (6) – Golden State Warriors (7) : 2-1

Game 1 : Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors , 88-99

Minnesota Timberwolves – , Game 2 : Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors, – Golden State Warriors, 117-93

Game 3 : Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves, 97-102

Le modjo semble passé du côté des Wolves depuis le Game 3 mais, attention, parfois, ces Warriors paraissent immortels.

L’absence de Stephen Curry est terrible pour Golden State, mais Jimmy Butler peut garder la baraque, pas de problème de ce côté-là. Le problème, c’est surtout qu’au relais de Jimmy Butler… il y a pas mal d’écho. Jonathan Kuminga a été énorme au Game 3 mais sorti de JoKu morne plaine ce fut, et les role players vont devoir se sortir les doigts pour que la série dure.

Attention tout de même car cette série, les Warriors ne la jouent pas tout seul.

En effet, Anthony Edwards a montré au Game 3 que Minnesota montait clairement – un peu comme prévu ? – en puissance, et à l’orée de ce Game 4 on se demande bien, entre autres, comment GS peut stopper le duo Edwards / Randle, beaucoup trop puissant samedi soir. On se demande aussi si Draymond Green peut enfin exister face aux intérieurs de Minny, on l’entend beaucoup moins celui-là.

Aujourd’hui, là, tout de suite, les Wolves semblent plus frais que ces vieillissants Warriors. Dans la position de la bête traquée, face à une espèce de next best thing qui a devant lui la plus belle scène pour envoyer un énorme message. Passation de pouvoir ou sursaut d’orgueil des anciens avant de repartir dans le Minnesota, on le saura dès 4h !