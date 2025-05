Ce soir à partir de 1h30 du matin, les Knicks tenteront de prendre la tête des Celtics et de la mettre sous l’eau. C’est le projet. Après deux scénars complètement fous (et identiques !) et un réveil de Boston au Game 3, de quoi sera fait ce nouveau chapitre au Madison ?

Boston Celtics (2) – New York Knicks (3) : 1-2

Game 1 : Boston Celtics – New York Knicks , 105-108

Boston Celtics – Game 2 : New York Knicks , 90-91 Boston Celtics –

Game 3 : New York Knicks – Boston Celtics, 93-115

Après une première partie de soirée réservée à l’avenir de la NBA et d’une bonne dizaine de franchises (la Lottery de la Draft a lieu à 1h), on passera aux choses sérieuses, dès 1h30, dans l’antre légendaire du Madison Square Garden.

Une série toujours aussi hypante, avec d’un côté des Celtics frustrants quand ils jouent au yoyo avec leur adresse mais quasi injouables quand ça tombe dedans, et de l’autre des Knicks qui semblent avoir les moyens de faire vraiment douter le champion en titre grâce à leur hustle notamment. Pas de bobos à l’horizon, ça c’est assez rare donc à signaler, et le côté “parfait” des C’s qui se heurte à l’atmosphère plus yolo de New York, tout ce qu’on aime en période de Playoffs avec à la fois la confrontation de deux univers et de deux fanbases bien différentes.

Jayson Tatum qui doit trouver sa constance sur cette série et partout autour de lui un 3 and D global qui doit s’installer, pour les Knicks Jalen Brunson a la possibilité d’écrire une énorme ligne sur son CV en abattant Boston avec sa très grosse brouette, et avec un peu de hauteur ce Game 4 semble pouvoir être un virage assez important dans cette série. Une victoire des Celtics ? Le lead revient dans le Massachusetts, très clairement. Une win des Knicks ? Les fans exploseront et les vidéos les plus incroyables apparaitront sur tous nos réseaux, en mode “toujours plus”, et à 3-1 c’est une véritable mission survie à laquelle seront confrontés les joueurs de Joe Mazzulla.

En somme c’est un must watch qui s’annonce ce soir à 1h30, et il FAUDRA être là pour le voir en live. Est-ce qu’on sera là ? A votre avis. Et vous ?