Les Minnesota Timberwolves sont de retour à 1-1 dans la série. Les coéquipiers de Rudy Gobert se sont imposés plutôt tranquillement face aux Golden State Warriors (117-93) portés par un très bon Julius Randle. Seule ombre au tableau, la légère inquiétude physique autour de la cheville d’Anthony Edwards.

Sans Stephen Curry, pas de doute, l’attaque des Golden State Warriors manque de piquant. Les Californiens ont connu un début de match horrible et ont rapidement été menés 25 à 7. Buddy Hield et Brandin Podziemski ont enchaîné les tirs compliqués en fin d’horloge, comme privés de solutions.

29-15 à la fin du premier quart-temps, 56-39 à la mi-temps. Un Julius Randle en forme dans le premier acte avec 16 points, tout semblait sourire aux Timberwolves jusqu’à ce que, juste avant le retour aux vestiaires, Anthony Edwards ne se fasse mal à la cheville sur une contre-attaque.

Heureusement, le super-héros a des articulations bioniques et était de retour dès le début du deuxième acte. Il a tout de même profité de chaque interruption pour travailler sur sa proprioception, comme s’il n’était pas tout à fait rassuré.

Les Warriors y ont cru en début de troisième quart-temps derrière un Jonathan Kuminga impérial (18 points à 8/11 au tir). Ils sont revenus à 7 points, mais Nickeil Alexander-Walker et Jaden McDaniels ont resserré le jeu et redonné encore plus d’avance aux leurs. Avec 20 points d’avance à 12 minutes du terme, le plus dur était fait, et la fin de match a été maîtrisée.

Le MVP de ce match est assurément Julius Randle. L’ailier-fort a compilé 24 points, 7 rebonds et 11 passes décisives à 10/17 au tir.

Très bon match de Julius Randle ce soir contre les Warriors :

🔹24 points

🔹7 rebonds

🔹11 passes décisives

🔹10/17 au tir

Le facteur X de la série ? 👀 pic.twitter.com/tZUI14B94T

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2025

Désormais, rendez-vous au Game 3, dans la nuit de samedi à dimanche au Chase Center. Stephen Curry sera encore absent, les Wolves encore favoris.