Mike Woodson et B.J. Armstrong débarquent chez les Kings

Les Kings ne sont pas en Playoffs (sans blague) mais ça bouge pas mal dans les coulisses de la franchise de Sacramento. Mike Woodson et B.J. Armstrong débarquent !

Récemment, les Kings ont nommé un nouveau manager général avec Scott Perry, qui a décidé de choisir B.J. Armstrong comme assistant. Sacramento a également confirmé la présence de Doug Christie sur le banc, ce dernier prenant Mike Woodson comme bras droit.

Les deux informations ont été annoncées par l’insider Shams Charania (ESPN) et confirmées par les Kings.

Longtime NBA coach and former Indiana head coach Mike Woodson has agreed to become associate head coach under Doug Christie for the Kings, per @ShamsCharania.

Mike Woodson va apporter de l’expérience aux côtés de Doug Christie, qui découvre le métier d’entraîneur en chef depuis sa prise de fonction en cours de saison dernière. Woodson est impliqué dans le coaching NBA depuis 1996 et possède neuf saisons de head coach à son actif, à Atlanta et New York. Mike a aussi entraîné à l’université d’Indiana ces dernières années, entre 2021 et 2025.

Quant à B.J. Armstrong, il est avant tout connu pour avoir été un coéquipier de Michael Jordan aux Bulls au début des années 1990. Mais depuis sa retraite de joueur, il a enchaîné les expériences : passage dans le front office des Bulls, agent de joueur (dont Derrick Rose), et conseiller. Si l’on en croit le communiqué des Kings, Armstrong possédait déjà une bonne relation avec le GM Scott Perry.

Welcome to Sacramento, B.J. Armstrong 👑

