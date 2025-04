Coach intérimaire des Kings cette saison après le renvoi de Mike Brown, Doug Christie va rester sur le banc de l’équipe de Sacramento pour les saisons à venir.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania (ESPN) ce mardi soir : Doug Christie est sur le point de signer un nouveau contrat de plusieurs saisons avec les Kings, passant ainsi d’entraîneur intérimaire à entraîneur tout court.

Au milieu des grandes incertitudes qui entourent la franchise de Sacramento après la saison très décevante de cette année, c’est un joli signe de confiance de la part des Kings envers Doug Christie.

Ce dernier a réussi à relancer l’équipe après le renvoi de Mike Brown fin décembre, et a rapidement réussi à construire une relation solide avec son vestiaire. L’ancien joueur des grands Kings de 2002 a fini la saison avec un bilan positif (27 victoires – 24 défaites), bilan néanmoins entaché par une élimination assez humiliante au play-in tournament. Mais le front office semble avoir été suffisamment convaincu par Christie pour continuer l’aventure avec lui.

Après le recrutement du nouveau manager Scott Perry à la place de Monte McNair, et donc la prolongation de Doug Christie, on y voit enfin un peu plus clair à Sacramento.

Source texte : Shams Charania