C’est l’heure de l’apéro et on continue donc notre tournée quotidienne, avec un nouveau point sur une série de Playoffs. Au menu aujourd’hui : la confrontation explosive entre les Warriors et les Rockets, qui penche en faveur de Golden State.

Dans cette série ultra physique entre nos amis les Rockets et les Warriors, ce sont les potes de Stephen Curry qui sont en train de prendre l’avantage. On en est à 3-1 pour Golden State, avec Jimmy Butler aux fourneaux, Draymond Green dans ses actes et une équipe de Houston qui se fait malmener par l’expérience adverse. Est-ce que cette série va se finir en 5 matchs ? Ou est-ce qu’on retourne chez les Warriors ? C’est l’heure de l’Apéro !