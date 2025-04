Giannis Antetokounmpo va-t-il jouer son dernier match avec les Bucks ce soir ? (Preview Game 5)

Ce soir, les Pacers sont de retour à la maison pour terminer le boulot. Un premier tour rondement mené face à des Bucks qui ont vu leurs manques affichés de manière flagrante. Il n’y a certainement plus grand chose à espérer pour Milwaukee, qui va devoir néanmoins se battre pour éviter une sortie par la petite porte… et un été potentiellement dévastateur, départ eventuel Giannis Antetokounmpo en tête.

Les Bucks n’ont d’abord pas joué avec les mêmes armes tactiques que les Pacers. Dépassés dans leur construction de jeu par un Rick Carlisle qui n’a – à défaut d’avoir forcé son talent – pris que quelques décisions logiques, telles que la double défense sur Giannis Antetokounmpo, un rythme rapide en attaque pour punir les Bucks en transition.

En face, Doc Rivers n’a rien fait. Giannis s’est retrouvé très seul, épaulé certes par un Gary Trent Jr. bouillant au Game 3 mais victime du coup de chaud d’un soir. Le coup du sort ultime est arrivé au Game 4, comme pour sceller de la façon la plus triste qui soit une ère entière de l’histoire de la franchise : blessure de Damian Lillard, rupture du tendon d’Achille.

Just in: Milwaukee Bucks star Damian Lillard has been diagnosed with a torn left Achilles tendon, sources tell ESPN. MRI today revealed the severity. A devastating end to his season. pic.twitter.com/ysZ0nw8gxW

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2025

Tout ça pour dire que ce soir, le moral n’y sera certainement plus. Enchaîner deux jours seulement après, dans une salle hostile, qui veut fêter dignement ses joueurs. Est-ce qu’on en voudra aux Bucks de ne pas faire preuve de combativité ? La réponse se trouve dans un savant mélange de oui et de non. Les gars vont y aller avec toutes les forces et l’esprit disponibles, mais cette série, cette équipe a subi un coup énorme lors de la chute de Dame, ce dimanche.

Loin de nous l’idée de nous morfondre sur cette blessure qui, aussi attristante soit-elle pour le joueur, ne doit et ne devra pas servir de prétexte aux décisions qui ont poussé, même avant ce Game 4, les Bucks dans une impasse sportive. Les conséquences des ces choix seront fortes : Giannis restera t-il un joueur des Bucks ?

On aura le temps d’en reparler dans les heures, les jours à venir, et on va d’abord croiser les doigts pour que Dame s’en sorte avec le plus petit pépin possible… 🤞🙏

Mais… il existe un monde où ce match était le dernier de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee. pic.twitter.com/WiyNlIBWLQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2025

L’heure n’est pas peut-être pas encore à trouver des coupables, mais cela ne saurait tarder. Que les fans de Milwaukee soient – pour le moment – “heureux” : en cas de défaite ce soir, ils auront perdu sans doute bien plus qu’un match et une série de Playoffs.