Celtics – Magic, preview du Game 5 : Jayson Tatum pour finir la série en patron ?

Les Celtics ont ce soir l’opportunité de terminer une série de Playoffs qu’ils ont globalement bien maîtrisé. À la maison, devant leur public, les coéquipiers de Jayson Tatum seront aussi attendus que ce dernier, qui a proposé des matchs solides après sa blessure au poignet.

Ces Celtics sont décidément solides. Même dans des matchs serrés, quand ils sont englués dans un duel physique qui ne les sert pas, ils arrivent toujours à trouver les ressources pour sortir des runs dévastateurs. Avec un leader, Jayson Tatum, qui a proposé un dernier match à la hauteur de son statut (37 points), malgré la blessure au poignet dont il a fait l’objet lors du Game 1.

Jayson Tatum in games 3 and 4

— 36/9/4 on 10/22 FG

— 37/14/3/3 on 10/25 FG

Doing this on 1 wrist. Respect him.

pic.twitter.com/j8NbkmAMTC

— CelticsUnite (@CelticsUnite18) April 28, 2025

Ce soir, il faudra faire preuve de sérieux pour envoyer en vacances un Magic en dessous sur le plan basket. Et prendre du repos en espérant que de l’autre côté, les Knicks s’empêtrent dans une série plus longue face aux Pistons. Et lâchent une énergie précieuse. Parce que quoi qu’il arrive, le prochain tour risque d’être une autre paire de manches en termes de challenge, qu’il soit basket ou physique.