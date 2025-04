Après une grosse bataille dans le Game 4 et surtout une erreur d’arbitrage dans les dernières secondes, les Pistons se retrouvent menés 3-1 dans leur série contre New York. Peuvent-ils s’en remettre pour revenir à Detroit en vie ? Réponse cette nuit à partir de 1h30 du matin.

L’action est encore dans toutes les têtes.

Alors qu’ils étaient menés 94-93 avec onze secondes à jouer, les Pistons avaient une dernière opportunité d’arracher la victoire quand la balle est arrivée dans les mains de Tim Hardaway Jr. dans le corner. Ce dernier a dégainé… enfin il a tenté.

Josh Hart est entré en contact avec lui et l’a ainsi empêché de tirer proprement. La faute est réelle, sauf que les arbitres n’ont pas bronché. Ils diront plus tard qu’une faute aurait dû être sifflée sur l’action (sans blague).

Ce n’est jamais facile de se remettre d’un tel fait de jeu. Surtout quand il vous emmène au bord du précipice. Surtout pour une jeune équipe comme Detroit qui dispute ses premiers Playoffs ensemble. Mais il le faudra pour les Pistons s’ils veulent continuer leur remarquable saison.

Les hommes de J.B. Bickerstaff se retrouvent ce soir devant leur plus gros challenge : un must-win game dans la Mecque du basketball à New York. Ils ont montré de la résilience, de solidarité et de très belles ressources tout au long de la campagne 2024-25. Ils ont montré aussi qu’ils avaient le talent et le collectif pour rivaliser avec les Knicks, même dans leur jardin. C’est le moment ou jamais pour la bande de Cade Cunningham d’être fidèles à leurs principes.

Espérons juste que les arbitres n’avalent pas leur sifflet cette fois-ci…

