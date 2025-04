Durant ce premier tour des Playoffs NBA 2025, seulement une série est à égalité 2-2 : Nuggets – Clippers. Dans ces cas-là, le Game 5 (4h cette nuit) fait souvent office de tournant.

La série entre Denver et Los Angeles ne se jouera évidemment pas ce soir, vu qu’on aura droit quoi qu’il arrive à un Game 6 dans la Cité des Anges. Mais le vainqueur prendra une option très sérieuse sur la qualification en demi-finale de conférence.

On ne l’invente pas, c’est l’histoire des Playoffs NBA qui nous le dit.

Dans une série au meilleur des sept matchs, à 2-2, l’équipe qui gagne le Game 5 finit par remporter la série en question 82% du temps. Autant dire que ça ressemble presque à un Game 7 avant l’heure. Autre stat qui fera plaisir aux fans des Nuggets et dans le même temps transpirer ceux des Clippers : l’équipe qui joue un Game 5 à domicile dans une série à 2-2 (comme Denver ce soir) remporte cette dernière 73% du temps.

Si l’on excepte le blowout du Game 3 à Los Angeles, toutes les rencontres de la série Nuggets – Clippers ont été serrées, avec des scénarios souvent exceptionnels. Le dernier en date : la victoire de Denver au Game 4 sur un dunk au buzzer d’Aaron Gordon.

Que va bien pouvoir nous réserver le Game 5 crucial de cette nuit ?

