Nico Harrison fait le ménage dans le staff médical des Mavs

Suite à une saison marquée par d’innombrables blessures, notamment après le transfert de Luka Doncic, les Mavericks de Nico Harrison ont décidé de faire le ménage dans leur staff médical.

D’après ESPN, la franchise de Dallas a en effet choisi de virer Dionne Calhoun (préparateur physique principal) et Keith Belton (directeur de la performance athlétique). Ces deux-là n’ont pas survécu à l’avalanche de pépins physiques qui a plombé la deuxième partie de saison des Mavs, en plus du transfert de Doncic évidemment.

Sources: Mavericks GM Nico Harrison is making major changes to the team’s health and performance group again. Among the dismissals: athletic performance director Keith Belton, Harrison’s hire last summer; and head athletic trainer Dionne Calhoun.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 7, 2025

On ne sait pas si Calhoun et Belton étaient hors de forme, ou pas d’accord avec le fameux “Defense wins championships” de Nico Harrison. Ce qu’on sait par contre, c’est que ce duo est le dernier à symboliser les changements incessants dans le staff médical de Dallas ces dernières années.

Le renvoi de l’ancien préparateur physique Casey Smith, avec qui Calhoun a beaucoup bossé, à l’été 2023 a lancé un gros chamboulement qui poussera plus tard Luka Doncic vers la sortie. Keith Belton est ensuite arrivé mais n’a jamais réussi à s’entendre avec Johann Bilsborough (directeur de la santé des joueurs et de la performance), qui reste lui en place aux dépens de Belton.

Bref, Dallas continue d’être un univers impitoyable, avec Nico Harrison à sa tête.

Source texte : ESPN