Sur ces demi-finales de conférence, les équipes à domicile semblent maudites. En dehors d’Oklahoma City qui a gagné hier, le bilan cumulé de Cleveland, Boston et Minnesota est de zéro victoire pour cinq défaites. À leur tour, les Warriors vont tenter d’enfoncer les Wolves, malgré l’absence de Stephen Curry.

Les Knicks mènent 2-0 après deux matchs à Boston. Les Pacers mènent 2-0 après deux matchs à Cleveland. Et Golden State a l’occasion ce soir de mener 2-0 après deux matchs à Minnesota.

Si on nous avait dit ça avant le début des demi-finales de conférence, on aurait eu beaucoup de mal à y croire. Et on aurait sans doute répondu : “l’avantage du terrain dans tout ça, ça vaut que dalle ?”

Et bah faut bien avouer que sur ces Playoffs 2025, ça ne vaut plus grand-chose.

For the first time in NBA HISTORY, all four road teams STOLE homecourt advantage in Round 2 😱

NO TEAM IS SAFE 🍿 pic.twitter.com/zz8lhfgqTr

Minnesota s’est fait piéger dès le Game 1 à la maison face aux Warriors, en lâchant notamment une horrible première période. Sachant que remonter un déficit de 0-2 après deux matchs à domicile est quasiment mission impossible si l’on en croit l’histoire, les Wolves ne peuvent pas se permettre d’imiter Cleveland et Boston.

La bonne nouvelle pour eux, c’est que Stephen Curry est forfait et qu’il ratera une grande partie de la série. Minnesota était globalement favori avant le début des hostilités et l’est désormais beaucoup plus. Mais attention à l’excès de confiance, car les Warriors ont tout de l’équipe capable de créer une nouvelle surprise. Strength in Numbers, tout ça, tu connais.

Bien sûr, il est impossible de remplacer un joueur aussi important et exceptionnel que Steph Curry. Par contre, Jimmy Butler peut très bien enclencher le mode “Playoffs Jimmy” sur ses anciennes terres, Buddy Hield est très chaud depuis deux matchs, Draymond Green a step-up offensivement dans le Game 1, et il y a des role players précieux qui peuvent faire mal dans un bon soir.

“Chaque année, les Playoffs sont synonymes d’adaptation, qu’il s’agisse d’un plan de jeu, d’une blessure ou d’un lineup. Nous devons simplement nous adapter. Nous l’avons déjà fait par le passé et nous sommes convaincus que nous pouvons le faire à nouveau.” – Steve Kerr, coach des Warriors

Alors, plutôt égalisation des Wolves, ou Golden State qui perpétue la malédiction de “l’avantage du terrain” ? Réponse cette nuit à partir de 2h30.