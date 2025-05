Après la défaite du Game 1 contre Golden State, le coach des Wolves Chris Finch tente de mettre toutes les chances de son côté pour permettre l’égalisation de son équipe ce soir. Notamment en se plaignant de l’arbitrage concernant Rudy Gobert.

C’est un grand classique des Playoffs NBA. Les coachs envoient des vidéos à la Ligue pour souligner les injustices dont a été victime leur équipe lors du match précédent. Mauvais coups de sifflet ou manque de coups de sifflet, peu importe, c’est l’occasion de mettre un coup de pression sur les arbitres au cours d’une série.

Le coach des Wolves Chris Finch a décidé de jouer cette carte, notamment en ce qui concerne Rudy Gobert (source : ESPN).

“Sur les rebonds défensifs, ils font beaucoup de fautes, bousculent, retiennent, poussent et plaquent Rudy. Je ne sais pas s’il y a un autre joueur dans cette Ligue avec le statut de Rudy qui prend autant de coups que lui (sans que ce ne soit sifflé, ndlr.). On va essayer de nous faire justice nous-mêmes quand c’est possible – c’est la nature d’un sport physique – mais en même temps, mon dieu, vous devriez voir certaines de ces vidéos.”

Chris Finch a notamment envoyé un clip de Brandin Podziemski pour illustrer ses propos. Et le joueur des Warriors a avoué à demi-mot qu’il n’employait peut-être pas les méthodes les plus légales face à Rudy.

“Ce sont les Playoffs, vous tentez tout ce qui est possible pour gagner. Rudy fait presque 30 centimètres de plus que moi, qu’est-ce que vous voulez que je fasse ?”

On verra, ce soir dans le Game 2 à Minnesota, si le coup de pression de Chris Finch porte ses fruits.

