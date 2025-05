Ces Playoffs ont commencé sur les chapeaux de roues niveau trashtalking, et qui dit Playoffs exceptionnels dit dispositif exceptionnel pour célébrer nos grandes gueules. Alors, qui a été le meilleur lors de ce premier tour entre Rockets et Warriors ?

Candidat # 1 : Tari Eason lance sa serviette sur Pat Spencer

On commence assez fort sur cette édition puisque lors d’un temps mort, alors que les esprits s’étaient échauffés entre joueurs des deux camps, Tari Eason n’avait pas l’intention de faire redescendre la tension, c’était même le cadet de ses soucis. L’ailier des Rockets a ainsi balancé sa serviette au visage de Pat Spencer, la gratuité de ce geste, ça y est, les Playoffs ont bien commencé.

😭😭😭😭 mais c’est vraiment des gamins, Tari Eason qui balance sa serviette pic.twitter.com/TYgcJBDyaQ

Candidat # 2 : Draymond Green s’embrouille avec tout ce qui bouge (partie 1)

Que serait une série de Playoffs sans une embrouille qui implique Draymond Green ? Pas grand chose, on est d’accord, c’est pour cette raison que le molosse des Warriors a décidé de rester égal à lui-même, et de s’embrouiller avec à peu près tous les joueurs qui croisaient son chemin lors de ce Game 2. C’est notamment le cas d’Amen Thompson, avec qui il a échangé pas mal de gnons, mais aussi de Fred VanVleet avec qui il a sussuré quelques mots doux, et Tari Eason, avec qui il s’est laissé aller à pas mal de prises de catch. Il a d’ailleurs fait dégoupiller Jalen Green qui lui a envoyé une mandale. C’était très musclé, en grande partie à cause de DG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Candidat # 3 : Draymond Green s’embrouille avec tout ce qui bouge (partie 2)

Dans toutes les meilleures séries du monde, on demande une partie 2 pour continuer le chef d’oeuvre. Et ça tombe bien, Draymond Green veut bien faire et a exaucé le souhait de pas mal de fans (sauf ceux des Rockets). Lors du Game 4, il s’est ainsi embrouillé salement avec Dillon Brooks, a tenté d’infiltrer le mini temps-mort improvisé par les Fusées avant de se faire repousser par Alperen Sengun, puis il a fait du catch avec Tari Eason sur un ballon perdu. Incorrigible on vous dit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Candidat # 4 : Jimmy Butler insulte Dillon Brooks

L’un face à l’autre allaient forcément faire des étincelles à un moment donné, et c’est lors du Game 4 que le court-circuit a eu lieu. A la bataille au rebond avant un lancer-franc, Jimmy et Dillon se sont invectivés, ce qui a bien fait rire ce dernier. L’arbitre a même dû intervenir, pensant que les propos de Buckets lui étaient destinés. Ce que l’ancien du Heat lui a répondu, dans le plus grand des calmes, que ces propos étaient destinés à Dillon Brooks. Des enfants ceux-là.

“YOU A BUM AND A B*TCH”

Jimmy Butler to Dillon Brooks 😭 pic.twitter.com/e9cjSOJzpL

Candidat # 5 : Jalen Green s’en prend à Draymond Green

On a le même nom de famille, mais on n’est pas potes pour autant, voilà ce qui pourrait se dire à propos de ces deux là. Jalen s’en est pris à Draymond après ses nombreuses incartades face à ses coéquipiers. L’arrière ironise en disant que c’est tout ce que le chien de garde des Warriors sait faire. Bim.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Candidat # 6 : Dillon Brooks s’en prend à Stephen Curry

Que serait une série de Playoffs sans une embrouille qui implique Dillon Brooks ? Pas grand chose, on est d’accord. Jamais en reste non plus face aux Warriors, il a tenté de mener la vie la plus dure possible à Stephen Curry, ce qui l’a parfois poussé à durcir son jeu et à flirter avec la ligne rouge. Résultat, il s’est souvent embrouillé avec les gardes du corps du Chef, qui n’apprécie pas trop l’engagement mis par l’ancien des Grizzlies, la réponse de ce dernier sur ce sujet ne s’est pas faite attendre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Candidat # 7 : Stephen Curry dit “Night Night” aux Rockets

Le Game 7 promettait également de faire des étincelles entre ces deux équipes, et c’est ce qu’il s’est finalement passé. A l’arrivée, les Warriors, à l’expérience, ont écarté des Rockets valeureux mais encore un peu trop tendres pour espérer aller plus loin. Après ce rude combat, Stephen Curry tenait à infliger sa célébration signature en guise de chambrage face à une équipe qui l’aura malmené physiquement, mais face à laquelle il a eu le dernier mot. Toujours aussi taquin