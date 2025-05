TrashTalk Award

Ces Playoffs ont commencé sur les chapeaux de roues niveau trashtalking, et qui dit Playoffs exceptionnels dit dispositif exceptionnel pour célébrer nos grandes gueules. Alors, qui a été le meilleur lors de ce premier tour ?

Candidat # 1 : Jalen Brunson pris en grippe par le public des Pistons… mais se venge en étant clutch

Jalen Brunson est souvent considéré comme un floppeur, et le public des Pistons a décidé de chanter ça en plein match, comme pour avertir les arbitres des filouteries du meneur des Knicks. Malheureusement, cela n’a pas suffi à éviter une décision litigieuse en leur défaveur, mais ce n’est pas faute d’avoir donné de la voix pour ça.

Pistons fans are chanting "FLOPPER!" At Jalen Brunson.



Aussi, JB a décidé de se venger d’une façon très simple, c’est à dire en crucifiant Detroit d’un combo crossover-shoot assassin pour mettre fin aux espoirs des Pistons dans ces Playoffs avec sa célébration signature, le tout en faisant le tour de la Little Caesars Arena.

Candidat # 2 : les fans des Clippers mettent des têtes de chevaux lorsque Nikola Jokic est aux lancers

Voilà une provocation bon enfant comme on les aime. Vous connaissez l’amour du Joker pour les courses de chevaux dans sa Serbie natale, et il s’en donne toujours à coeur joie. Et les Clippers ont décidé de jouer là-dessus lorsque le pivot est aux lancers. Avec leur mur, ils arrivent vraiment à déconcentrer les adversaires, et pour Jokic, le but était simple : mettre des têtes de chevaux pour le déconcentrer. Spoiler, ça n’a pas trop marché puisque les Nuggets sont finalement passés à l’issue du Game 7.

Candidat # 3 : embrouille entre Jamal Murray et Norman Powell

Sur une action anodine en apparence, Jamal Murray et Norman Powell ont dû être séparés. L’arrière des Clippers est arrivé pour défendre face à son adversaire. Le Canadien s’est emparé de Powell avec une seule main, l’empêchant de toucher le sol, ce qui a logiquement provoqué l’ire du joueur. Murray et Powell ont dû être séparés et ce n’est pas allé plus loin, mais c’est l’intensité des Playoffs qu’on aime.

Candidat # 4 : Jaylen Brown pointe du doigt le style de jeu du Magic

Face aux Celtics, le Magic a montré un visage très agressif, voire trop. KCP a blessé Jayson Tatum au poignet après l’avoir déséquilibré dans les airs, Goga Bitadze a fait saigner le front de Kristaps Porzingis avec son coude et Jaylen Brown a également goûté à la dureté de Cole Anthony. L’arrière des Verts n’a d’ailleurs que peu apprécié la façon de faire des Floridiens, à tel point qu’il considérait que ce n’était même plus du basket.

La réponse de Cole Anthony ne s’est évidemment pas faite attendre, et le “gentleman sweep” des Celtics non plus.

Do you believe in magic?

Nah.



Candidat # 5 : Darius Garland et Tyler Herro se chamaillent

Et c’est le meneur des Cavs qui a lancé les hostilités dans cette échauffourée verbale. DG a déclaré que les Cavs devaient attaquer sur Tyler Herro pour se faciliter la tâche, étant donné qu’il n’est pas un grand défenseur et que cette lacune doit absolument être exploitée.

Mais l’arrière du Heat n’entendait pas en rester là et a répondu à Garland, qui n’est pas non plus un expert en la matière. Les cours de récréation ont bien changé on dirait. Malheureusement pour le néo All-Star, Cleveland a passé le balai face à Miami.

Candidat # 6 : Russell Westbrook prend volontairement une technique pour chambrer les Clippers

Russell Westbrook est incorrigible, alors que ses Nuggets ont écarté l’obstacle Clippers, on peut dire que Donatello a laissé éclater sa joie et même un peu plus lorsque les siens se sont qualifiés après ce Game 7. Russ a carrément fait exprès de rester accroché à l’anneau après un dunk pour prendre une technique et avoir plus de temps pour chambrer les Clippers, qui ne l’ont pas gardé. Visiblement rancunier, il a remis en question la décision de son ex-équipe de le dégager pour prendre Kris Dunn à sa place. La vengeance est un plat qui se mange très froid.

« Ils ont pris le mauvais gars, n’est-ce pas ? »

Russell Westbrook après avoir sorti les Clippers au Game 7.

Westbrook avait été transféré par les Clippers au Jazz en échange de Kris Dunn.

Libéré par Utah, Russ avait ensuite signé à Denver et a réalisé une magnifique série +… pic.twitter.com/hmfrIgez8t

