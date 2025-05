Cavs 0 – 2 Pacers : saison finito pour Cleveland…? Apéro TrashTalk

Parmi les nombreuses surprises des demi-finales de conférence, il y a Cleveland qui est mené 0-2 face aux Pacers après deux défaites à domicile. Il fallait qu’on en parle dans un Apéro TrashTalk !

Pour retrouver l’ensemble de nos vidéos, c’est par ici

Après avoir réalisé une splendide saison régulière ainsi qu’un premier tour de Playoffs de très haut niveau, les Cavs sont désormais au pied du mur avec le pire scénario possible : être mené 2-0, après avoir joué deux matchs à la maison, craquer dans le money-time et voir trois joueurs majeurs être blessés donc indisponibles. Est-ce que Cleveland peut se relever de cette chute ? Et les Pacers vont-ils finir le travail à la maison ? On en parle tout de suite dans l’Apéro !