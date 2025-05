Kristaps Porzingis et le retour de la maladie mystérieuse…

Lors des deux défaites de Boston face aux Knicks à la maison, Kristaps Porzingis a été fortement limité par une maladie qui l’avait déjà laissé sur la touche il y a quelques semaines. Un vrai problème pour les champions en titre.

“Cela me tue que ça arrive maintenant.”

Ancienne star des Knicks et opérationnel pour les Playoffs après avoir raté la moitié de la saison régulière, Kristaps Porzingis avait hâte de montrer son meilleur visage contre New York. Au lieu de ça, il n’a même pas l’occasion de vraiment peser.

Game 1 : seulement 13 minutes de jeu, 0 point et 4 rebonds

Diminué par une maladie, Porzi n’a pas joué la deuxième mi-temps du Game 1 et a commencé le second match sur le banc. Il n’a aujourd’hui aucun impact sur la série et son absence est l’une des raisons qui expliquent pourquoi Boston est mené 0-2 à la surprise générale.

“Je ne sais pas comment l’expliquer” a déclaré KP après le Game 2. “Ce n’est pas une blessure ou quoi que ce soit, mais je ne me sens pas au mieux de ma forme. Pas du tout même. C’est difficile pour moi de ne pas pouvoir être avec les gars.”

Entre fin février et mi-mars, Kristaps Porzingis avait enchaîné les absences à cause d’une maladie virale que les Celtics ont eu du mal à véritablement identifier. On n’est pas là pour spéculer sur l’état de santé de KP mais ses difficultés actuelles semblent liées à l’épisode d’il y a deux mois. C’est KP lui-même qui l’affirme.

“C’est probablement lié, probablement. J’ai connu des hauts et des bas jusqu’à présent, et là c’est comme un gros crash. Mon énergie, ma forme, ça ne va pas.”

Un gros crash, comme les Celtics sur ce début de série contre New York.

L’absence de Kristaps Porzingis se ressent forcément, lui qui a cette capacité à écarter le terrain en attaque tout en pouvant scorer à l’intérieur, sans oublier évidemment l’impact défensif qu’il peut avoir au cercle grâce à ses 2m18. Un tel profil, en pleine possession de ses moyens, ferait mal à n’importe quel adversaire en Playoffs, et peut-être encore plus aux Knicks.

KP peut-il retrouver la forme pour aider Boston à sortir la tête de l’eau ? Début de réponse samedi soir à New York, sur les anciennes terres du pivot letton.

