Kristaps Porzingis : à quand son retour sur les parquets ?

Si les Celtics s’en sortent plutôt bien sans Kristaps Porzingis, ce dernier commence à manquer aux fans de Boston. L’intérieur letton est forfait depuis fin février à cause d’une maladie virale non identifiée.

Porzingis a lui-même apporté une update sur son état de santé, à travers ce message sur X :

“J’ai eu affaire à une maladie virale que nous n’avons pas encore pu identifier. Je me rétablis et je vais mieux. Mais je continue à travailler pour revenir en pleine possession de mes moyens afin d’aider cette équipe. Merci pour votre soutien et j’espère revenir bientôt en bonne santé.”