Il y a un mois, on apprenait que la NBA comptait poser ses valises en Australie pour la prochaine présaison en octobre. On sait désormais quelle équipe fera le déplacement pour représenter la Grande Ligue : les New Orleans Pelicans de Zion Williamson.

On pouvait penser aux Atlanta Hawks de Dyson Daniels, ou aux Chicago Bulls de Josh Giddey, mais c’est finalement une équipe sans joueur australien qui débarquera à Melbourne dans quelques mois.

Une équipe sans joueur australien mais pas sans star puisque Zion Williamson devrait attirer tous les regards en octobre prochain. Ses Pelicans vont affronter le Melbourne United (3 octobre) puis le South East Melbourne Phoenix (5 octobre) dans le complexe sportif de Melbourne Park. C’est la toute première fois qu’une équipe NBA jouera en Australie.

En collaboration avec la NBL (ligue australienne), la NBA veut continuer d’étendre son influence en allant visiter de nouveaux marchés. L’Australie pèse de plus en plus sur la carte du basket mondial, que ce soit à travers ses joueurs NBA (16 au début de la saison 2024-25), son équipe nationale, ou sa ligue locale où de plus en plus de prospects américains/internationaux (comme le Français Alex Sarr) se forment avant de faire le grand saut dans la Ligue.

Source texte : ESPN