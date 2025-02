Des matchs de présaison NBA en Australie, la saison prochaine

Après le Japon, les Émirats, le Mexique et l’Europe, la NBA s’attaque à l’Australie. Deux matchs auront lieu à Melbourne – avec des équipes locales – lors de la prochaine présaison, en octobre 2025. Adam Silver et son équipe placent tranquillement leurs pions alors que les Jeux Olympiques de 2032 auront lieu à Brisbane.

Deux affiches NBL – NBA en présaison à Melbourne, de quoi régaler le public australien et récompenser le basket national pour son développement ces dernières années. le Français Alexandre Sarr en figure de proue la plus récente. Pour les oppositions, rien n’est encore vraiment décidé. Peut-être que Dyson Daniels sera mis à l’honneur, peut-être Josh Giddey, joueurs australiens.

BREAKING: The NBA will bring exhibition games to Melbourne! 🏀 🚨

The NBA, NBL, and Victorian Government are finalising a deal to bring an #NBA team to Australia to play multiple exhibition games, sources tell @OlgunUluc.

Pour la NBA, l’action est en revanche calculée. Tout comme la France et Paris ont eu l’honneur d’accueillir des matchs entre 2020 et 2025 avec les Jeux Olympiques comme objectif final, c’est au tour de l’Australie d’intégrer une stratégie de développement de l’image de la ligue. On leur souhaite de kiffer, de la même manière et autant que nous.