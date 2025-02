Quelles franchises NBA ont “réussi” leur Trade Deadline ?

La NBA Trade Deadline 2025 est terminée, et c’est l’heure de faire un petit point sur les équipes qui ont – sur le papier – plutôt bien négocié le dernier virages des transferts cette saison. Sans s’éterniser, mais avec un peu de rigolade. C’est parti.

On se fait ça par Divisions NBA, comme ça c’est plus clair et aéré.

Est

Atlantique

Celtics : Un Torrey Craig et puis c’est tout, avec une envie de titre intacte. Attention à Brad Stevens sur le marché du buyout.

Brandon Ingram, rien que ça. En évacuant Bruce Brown. Et un James Wiseman pour encourager sur le banc en cadeau. Knicks : on regarde avec du popcorn, et ça suffit.

Central

Cavaliers : De’Andre Hunter comme prise majeure, les Cavs jouent décidément le titre.

James Wiseman qui s’en va et la luxury tax avec, ça régale. Bucks : un Kyle Kuzma bien entouré, ça vaut un Paolo Banchero, qu’ils disaient. On va maintenant attendre de voir si c’est vrai.

Dennis Schröder pour guider un peu le jeu derrière Cade Cunningham, avant de l’envoyer dans sa 147e franchise cet été, peut-être. Bulls : un premier tour de Draft gratté et l’excellent joueur qu’est Zach Collins (non), mais globalement pas compris. Nikola Vucevic est encore là ?

Sud-Est

Wizards : Khris Middleton arrive, Jonas Valanciunas et Kyle Kuzma s’en vont. Et Bilal Coulibaly qui va pouvoir jouer librement. On retiendra juste le fait d’avoir coupé Sidy Cissoko les mecs. Pas cool.

Jimmy Butler évacué, c’est une bonne et grande chose de faite. Andrew Wiggins arrive, reste à voir ce que ça va donner même si l’été qui arrive sera très important pour l’équipe de Pat Riley. Magic : ZzzzzzZzzz.

Ouest

Mid-Ouest

Nuggets : Un Zach LaVine espéré, un Zach LaVine pas trouvé. Et un Peyton Watson blessé par dessus le marché. La poisse.

Daniel Theis récupéré puis coupé, mais c’est pas grave car ça permet de signer Ajay Mitchell et ça c’est cool. Wolves : Pas de transfert, pas de hype.

Pas de transfert, pas de hype. Jazz : Un Dennis Schroder passé pendant 3h histoire de faire le plein et manger un sandwich triangle, puis direction Detroit. On note aussi Jalen Hood-Schifino et des seconds tours de Draft, discret mais malin.

Sud-Ouest

Mavericks : Anthony Davis, au prix du plus gros transfert NBA depuis un sacré moment. Et Caleb Martin aussi. Oui, c’est du WTF exceptionnel de la part de Nico Harrison.

Brandon Ingram dehors, Daniel Theis dehors. Ménage de printemps en février. Grizzlies : Marcus Smart envoyé en enfer (à Washington) et Kevin Durant visiblement manqué de peu. Memphis est passé à deux doigts d’envoyer le gros feu d’artifice finale de la Trade Deadline.

Pacifique