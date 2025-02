Ben Simmons coupé par les Nets !

C’était attendu. Ben Simmons et les Nets, histoire terminée. Brooklyn a négocié le rachat de son contrat pour le libérer, selon Shams Charania. Le joueur devrait désormais rencontrer les Clippers et les Cavaliers pour décider de la prochaine étape de sa carrière.

Il fallait mettre un terme au fiasco. Des opérations, des déclarations enjouées, un début de saison moyen, une blessure, répéter le cercle. Depuis son arrivée chez les Nets, Ben Simmons n’a jamais retrouvé ne serait-ce que l’ombre de son niveau de début de carrière. Chez les Sixers, il avait bloqué la situation au point de ne plus jouer du tout en attente d’un transfert.

Ben Simmons is finalizing a contract buyout with the Brooklyn Nets to become a free agent, sources tell me and @WindhorstESPN. Simmons will meet with the Cavaliers and Clippers starting Friday as he decides his next home. pic.twitter.com/guz2MhmJ5A

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2025

Les Nets ont donc négocié pour racheter sa dernière année de contrat et le libérer. On parle d’une partie de 40 millions de dollars qui revient donc directement à Ben Simmons, et qui libère beaucoup de place dans la masse salariale des Nets avant l’été. Shams Charania indique que le joueur a prévu des rendez-vous avec les Cavaliers et les Clippers pour prendre un nouveau départ dans sa carrière. Avec un rôle limité à attendre, quelques minutes en sortie de banc.